Tensión EEUU – Cuba: Lo que se sabe del viaje del director de la CIA a la isla

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, John Ratcliffe, mantuvo este jueves, 14 de mayo, una reunión en La Habana (Cuba) con representantes del Ministerio del Interior de la isla, informaron las autoridades cubanas.

El Gobierno cubano precisó por medio de un comunicado, que la reunión se realizó «en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales» y «en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual».

La nota explicó que la «dirección de la revolución», una denominación que incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no obligatoriamente ocupan cargos en el Gobierno, «aprobó la realización de esta visita», que apuntaron que fue solicitada por representantes de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump.

¿QUÉ SE HABLÓ EN LA REUNIÓN?

Durante la reunión, los funcionarios cubanos aseguraron haber entregado información que, según ellos, demuestra «categóricamente» que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El comunicado insistió en que Cuba «no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas», y que no existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio.

En concreto, la narrativa oficial cubana buscó desmontar los argumentos que justifican su inclusión en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

El comunicado concluye diciendo que en el encuentro ambas partes mostraron su interés «en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional».

El viaje de Ratcliffe se produce mientras ambos gobiernos sostienen un diálogo discreto, con al menos una reunión física previa el 10 de abril en La Habana, aunque sin avances conocidos.

PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Como se sabe, Washington lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía más las sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo las medidas extraterritoriales.