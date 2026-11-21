Nicolás Maduro se pronunció este sábado 21 de noviembre para conmemorar el Día del Estudiante Universitario e instó a los jóvenes a razonar acerca del impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial

“Tenemos un gran reto: abordar el impacto de las redes sociales y el espacio que ha ganado la inteligencia artificial en nuestras vidas”, dijo a través de su cuenta en Instagram. Habló de la necesidad de formar mentes creativas que dominen la tecnología con ética.

Citando al científico Albert Einstein, el texto enfatiza que «el valor de una educación universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar».

Asimismo, hizo una invitación a «hacer viral» la alegría, la dignidad y la fuerza del poder estudiantil.

Destacó la fuerza de la juventud y de su rol primordial en la construcción del futuro. «Hoy, 21 de noviembre, Día del Estudiante Venezolano, celebramos su vitalidad histórica y su fuerza desde las aulas de clase, desde las comunidades y desde las calles», expresó.

También dedicó palabras de afecto en nombre de su esposa. «Cilia y yo vamos caminando a su lado, cantando junto a ustedes, con Violeta Parra: ‘Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría’. Los amamos por ahora y para siempre», señaló.

Maduro instó a los jóvenes a “ejercer el derecho a una educación pública, gratuita, científica y humanista”, para formar “una conciencia crítica”.

Impartió la bendición y felicitaciones a los jóvenes. «Dios los bendiga y los proteja por todos los tiempos. ¡Abrazos y felicidades!», concluyó.