«Lecturas para el renacimiento de la fe»: Los libros que Nicolás Maduro y Cilia Flores recomendaron a sus seguidores

Este domingo 15 de noviembre, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, lo dedicaron a recomendar la lectura de varios libros que, según ellos buscan, “el renacimiento de la fe”.

“Cilia y yo queremos resaltar y recomendar tres libros que contienen esa magia de unir e inspirar el pasado, el presente y el futuro: ‘Escritos cristianos del siglo I y II’, ‘Utopía’ y ‘El espíritu de la esperanza’”, publicó Maduro en sus redes sociales.

En el post, reflexionó sobre ese renacimiento y sobre la importancia de mantener la esperanza.

“Hoy más que nunca, creemos que hay que vivir el milagro de un renacimiento permanente: en la fe que nos une y lo transforma todo. En el amor que alegra y crea lo nuevo; en la esperanza que es la certeza de la verdad que encarnamos como hombre, mujer y pueblo”, escribió.

Destacó la importancia de conocer la historia de la humanidad y revisar las ideas que han impulsado los procesos de transformación espiritual y social de los pueblos.

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En ese sentido, señaló que estas lecturas ofrecen elementos para reflexionar sobre los principios que han orientado distintas épocas.

Asimismo, expresó que estas obras permiten reflexionar sobre «la fe que nos une», el amor y la esperanza.

Además, Maduro defendió su verdad, a la que calificó como “irrefutable e indiscutible, que brilla como un sol radiante y que hemos aprendido de tanta gente buena como ustedes, vaya nuestro abrazo y nuestras bendiciones”.

“Buenas lecturas… buenas lecciones… buenas reflexiones… Los amamos por siempre. ¡Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre!”, finalizó.