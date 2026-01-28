Suspensión sin sueldo de un cartero por alertar sobre peligros de la tormenta invernal desata controversia en EEUU

La suspensión sin goce de sueldo de un cartero en Ohio (EEUU) desató una fuerte controversia en Estados Unidos en relación con la seguridad laboral y libertad de expresión en medio de la potente tormenta invernal que azota el país.

Lo que precisaron medios locales, es que Jason Thompson, empleado del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en la oficina de Fairfield, fue apartado de su cargo tras denunciar en Facebook las condiciones “extremas” en las que, según afirmó, los trabajadores fueron obligados a presentarse durante la tormenta invernal Fern, aun cuando no había correo ni paquetes para repartir.

Su publicación, acompañada de fotografías de vehículos enterrados bajo la nieve, rápidamente se viralizó y generó reacciones en todo el país.

Thompson relató que al llegar a su turno encontró el estacionamiento sin despejar y los camiones cubiertos por hasta 90 centímetros de nieve, lo que hacía imposible iniciar cualquier operación.

Aun así, aseguró que los empleados fueron instruidos a presentarse y despejar manualmente sus propios vehículos, pese a las peligrosas condiciones en las carreteras.

El cartero también denunció que quienes decidieran regresar a casa debían usar días personales o de enfermedad, incluso cuando no había tareas operativas disponibles.

Además, su testimonio coincidió con reportes de otros trabajadores de la región, que enfrentaron dificultades similares durante la tormenta.

LE PIDIERON ELIMINAR LA PUBLICACIÓN

La situación se agravó cuando, según Thompson, superiores de USPS lo contactaron para exigirle que eliminara su publicación en Facebook bajo amenaza de “repercusiones”.

Poco después, informó que había sido colocado en “emergency placement”, una suspensión inmediata sin pago.

¿QUÉ MÁS DENUNCIÓ EL CARTERO?

En su mensaje, el cartero cuestionó la falta de protocolos claros para emergencias por nieve de nivel 2 o 3 y criticó que la agencia no contratara servicios profesionales para despejar los estacionamientos, lo que, a su juicio, puso en riesgo la integridad física de los empleados.

Aunque elogió a sus supervisores directos, insistió en que estos carecían de autoridad y recursos para manejar la situación.

LA VERSIÓN DE LA EMPRESA

USPS evitó pronunciarse directamente sobre la suspensión, pero un portavoz aseguró a medios locales que la agencia cuenta con planes establecidos para condiciones meteorológicas severas y la seguridad de los empleados es una prioridad.

También afirmó que se proporcionan artículos esenciales para que los carteros puedan tomar pausas de calentamiento y se monitorean continuamente las condiciones climáticas para ajustar las operaciones.

Sin embargo, el trabajador hizo un llamado público a medios de comunicación, autoridades locales, legisladores estatales y federales, e incluso al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de dar visibilidad a la situación y presionar por reformas profundas en los protocolos con los que USPS enfrenta fenómenos climáticos extremos.