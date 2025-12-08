Sus hijos se intoxicaron tras consumir gomitas de marihuana, y esta fue la drástica medida contra una mujer

Una madre de Tennessee (EEUU) enfrenta cargos de abuso y negligencia, después de que sus dos hijos fueran hospitalizados por ingerir gomitas con THC, el componente psicoactivo del cannabis o marihuana.

De acuerdo con la información obtenida por ABC News, la mujer acusada fue identificada como Candice Hickson, cuyo caso trascendió luego de que sus dos hijos, menores de ocho años, fueran hospitalizados tras consumir gomitas de cáñamo con THC o marihuana que se encontraban en su hogar.

LEA TAMBIÉN: NIÑOS TERMINARON INTOXICADOS AL COMER GOMITAS CON MARIHUANA QUE ERAN DE SU MAESTRA

Lo que se detalló, es que los niños fueron hallados inconscientes y trasladados de urgencia al Hospital Infantil Le Bonheur, en Memphis, donde recibieron atención médica y fueron dados de alta 48 horas después.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que Hickson no superó una prueba de drogas por metanfetamina y permanece detenida con una fianza de 25.000 dólares.

Además, perdió la custodia de los menores, quienes quedaron bajo resguardo estatal mientras avanza la investigación. El fiscal del distrito Frederick H. Agee subrayó la gravedad del caso, señalando que la madre enfrenta cargos penales por poner en riesgo la vida de sus hijos.

«Nuestra Oficina procesará este caso conforme a la ley, buscando el equilibrio entre ayudar a la Sra. Hickson a recibir tratamiento para su adicción y que pueda reunirse con sus hijos en un entorno seguro», declaró el fiscal por medio de un comunicado.

¿QUÉ DICE LA ACUSADA?

Lo que se sabe, es que el pasado 28 de noviembre Candice Hickson marcó al 911 desde su vivienda en Milan, en Tennessee. Específicamente, para alertar sobre una posible sobredosis. Al llegar los agentes, encontraron a los menores inconscientes, según consta en la orden de arresto.

De acuerdo con el documento, Hickson explicó que los niños lograron acceder a las gomitas mientras ella se ausentaba brevemente para ir al baño.

La madre añadió que desconocía la cantidad exacta que habían consumido, lo que complicó la atención inmediata de los oficiales y el personal médico.

¿ES LEGAL TENER ESTAS GOMITAS EN EEUU?

Vale aclarar, que las gomitas de cáñamo con THC son legales para adultos mayores de 21 años en Tennessee, según la ley estatal.

«Si bien tomamos muy en serio cualquier caso en el que un niño resulte perjudicado, no tenemos conocimiento de ningún incidente en Tennessee ni en los EEUU en el que un niño, adolescente o adulto haya muerto únicamente por consumir gomitas de cáñamo con THC legales», dijo Agee.

«Sin embargo, este es un recordatorio de precaución para que los padres mantengan alejadas de sus hijos las sustancias legales que podrían causar reacciones adversas, especialmente aquellas drogas con efectos más potentes y adictivos como la oxicodona, el Xanax, la hidrocodona y otros opioides», agregó.

¿QUÉ SIGUE AHORA PARA LA MADRE?

La audiencia preliminar de Candice Hickson la fijaron para el próximo 16 de diciembre, según consta en los registros judiciales consultados por el mencionado medio de comunicación. Hasta ahora, la acusada no cuenta con un abogado que la represente en el proceso.