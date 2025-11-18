Niños terminaron intoxicados al comer gomitas con marihuana que eran de su maestra

La maestra Debra McGillem, de 49 años, quien impartía clases de lengua y literatura en la Angola High School, en Indiana (EEUU), terminó detenida luego de que dos alumnos consumieran gomitas con THC —el componente psicoactivo del cannabis— creyendo que se trataba de simples caramelos.

De acuerdo con la información proporcionada por People, el incidente ocurrió el pasado jueves, 13 de noviembre. Lo reportó un oficial escolar, lo que activó una investigación inmediata por parte de las autoridades locales.

Según los reportes policiales, McGillem habría dejado las gomitas “a la vista” en el salón de clases, sin ningún tipo de advertencia o resguardo. Los estudiantes, al no identificar el contenido real de los dulces, los consumieron y posteriormente presentaron síntomas de intoxicación.

Aunque no se informó que los menores hayan sufrido consecuencias graves, el hecho ha sido calificado como negligente y peligroso por parte de las autoridades escolares.

En consecuencia, la mencionada maestra enfrenta cargos preliminares por posesión de sustancias controladas y poner en peligro a menores de edad.

¿QUÉ DIJO LA MAESTRA AL SER INTERROGADA?

Según la oficina del sheriff, las autoridades encontraron en posesión de McGillem otros alimentos que se sospecha contenían THC.

Pero lo que agravó más situación legal, fue el hecho de que McGillem condujo hasta la oficina del sheriff para ser interrogada aparentemente bajo los efectos del alcohol.

“Durante el interrogatorio de McGillem, se realizaron observaciones y se recabó información que permitió creer que había conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas”. Así lo alegó la oficina del sheriff, citada por el mencionado medio de comunicación.

En consecuencia, McGillem terminó ingresada en la cárcel del condado de Steuben por cargos preliminares de negligencia infantil y posesión de una sustancia controlada en propiedad escolar, como se señaló. Sin embargo, también enfrenta otro por conducir bajo los efectos del alcohol en relación con el caso.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LA ESCUELA?

El superintendente del Distrito Escolar Metropolitano del Condado de Steuben, Matthew Widenhoefer, emitió un comunicado. En el mismo reconoció la detención registrada el pasado viernes, 14 de noviembre, de una miembro del personal y anunció la apertura de una investigación interna.

“El distrito ha iniciado una investigación interna y se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme a la normativa y la ley aplicable”, afirmó Widenhoefer.