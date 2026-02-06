Super Bowl LX: Los perros ‘detectores de bombas’ que también ayudan con la seguridad

Los preparativos de seguridad para el Super Bowl LX no solo dependen de tecnología avanzada y coordinación interagencial, también incluyen a algunos de los “jugadores” más disciplinados del evento: perros entrenados y muy efectivos.

Se trata de los perros detectores de bombas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que este año aportan equipos caninos altamente entrenados para reforzar la protección en el Levi’s Stadium y en toda el Área de la Bahía.

Entre ellos destacan Carolina y Belle, dos labradores retrievers negros que patrullarán los alrededores del estadio durante el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

De acuerdo con ABC News, no estarán solas: más de cinco perros detectores de bombas operarán en distintos puntos estratégicos de la región, como parte de un despliegue que busca anticipar cualquier amenaza.

Lo que se explicó, es que estos caninos forman parte de los 16 equipos especializados que trabajan regularmente en el Área de la Bahía.

¿POR QUÉ SE CONFÍA TANTO EN ESTOS PERROS?

La confianza en los perros de la ATF se justifica porque pasan por un riguroso entrenamiento de 24 semanas, que incluye obediencia, detección de explosivos, trabajo avanzado con sus guías y preparación para escenarios complejos.

Gracias a este proceso, pueden identificar explosivos, armas de fuego y municiones con un alto nivel de fiabilidad.

“Nuestros caninos son vitales para garantizar la seguridad del Super Bowl y los eventos correspondientes”, explicó al mencionado medio de comunicación Alex Buenaventura, agente especial adjunto a cargo de la división de campo de San Francisco.

Asimismo, se precisó que Belle opera habitualmente en San Francisco, mientras que Carolina tiene su base en Las Vegas, pero ambas fueron desplegadas especialmente para este operativo.

Vale destacar, que la ATF trabaja junto a otras agencias federales, estatales y locales, realizando más de 200 búsquedas diarias tanto en Santa Clara como en el centro de San Francisco.

Además de los equipos caninos, la agencia aporta inteligencia de campo y capacidades de respuesta a incidentes relacionados con explosivos e incendios.

PREPARACIÓN PARA EL SUPER BOWL

Buenaventura destacó que la preparación para un evento de esta magnitud lleva más de un año y requiere una coordinación estrecha entre múltiples instituciones.

“La respuesta requerida para eventos como el Super Bowl es compleja y requiere asociaciones sólidas”, afirmó.

Lo cierto, es que con la participación de la ATF y otras agencias federales, la seguridad del Super Bowl LX se apoya en un dispositivo robusto que combina experiencia humana, tecnología y el olfato infalible de estos perros entrenados.