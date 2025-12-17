Su esposa le pidió el divorcio por estar desempleado y dos días después él se ganó un millonario premio, así reaccionó ella

Un hombre de Nueva Jersey, Estados Unidos se volvió millonario al ganarse la lotería, solos dos días después de que su esposa le pidiera el divorcio tras 15 años de relación por una mala racha financiera y personal que se había extendido por meses.

Michael Weirsky se ganó $273 millones de dólares en la lotería Mega Millions. Sin embargo, había olvidado su billete ganador en el mostrador de la tienda donde lo compró. Por suerte, un honesto empleado se lo guardó y se lo devolvió sin mayores problemas.

La mala racha de este hombre había iniciado meses atrás cuando quedó desempleado. Desde entonces no había podido conseguir trabajo nuevamente, lo que desgastó emocionalmente a su esposa, quien le pidió que se separaran.

No obstante, su fortuna cambió drásticamente cuando compró un boleto de lotería en una tienda QuickChek en Phillipsburg, aunque lo olvidó después de pagarlo.

Al día siguiente, Weirsky volvió a la tienda, donde para su alivio le devolvieron su boleto. Al comprobar los números el hombre no tardó en darse cuenta que había ganado los $273 millones del sorteo.

No obstante, al momento del recibir el pago, con todas las deducciones le dieron aproximadamente $162.5 millones en efectivo.

En una conferencia de prensa organizada por la Lotería de Nueva Jersey, expresó su asombro y gratitud. Afirmó que lo primero que haría con el dinero sería comprarse una camioneta nueva y luego tomarse un merecido descanso.

Aunque esta historia ocurrió en 2019, se ha hecho viral en las últimas horas debido a que su exesposa rompió el silencio sobre las situaciones que la llevaron a divorciarse. Según la mujer, ella tenía que cubrir las cuentas, asumir los gastos y mantener la estabilidad económica. Mientras tanto, el esposo era catalogado por su entorno como poco comprometido y con falta de iniciativa laboral.

Mientras tanto, Weirsky, alegaba que a sus 54 solo conseguía trabajos que le pagaban de 8 a 10 dólares la hora. «Sabía que no podría sobrevivir con eso», dijo en una entrevista.

Mientras tanto, Eileen Murray, su exesposa se frustraba cada día más. «No me atrae de repente porque tiene dinero. Tengo moral. Sé para qué he trabajado y es todo lo que tengo. Estoy feliz por él, no soy una mala persona, realmente estoy feliz», comentó.

«No voy a volver con él. Soy una persona con altos valores morales. Siempre he trabajado y de ahí saqué todo lo que tengo», añadió.

Murray mantenía a Weirsky gracias a su trabajo como analista de costos en una empresa pública. Finalmente aclaró que «Ni por todo el dinero del mundo» regresaría con su ex.