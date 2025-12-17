EEUU

Boleto de mil millones de dólares de PowerBall: Florida registró venta en un emblemático supermercado latino

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Los sorteos de la Lotería de la Florida del lunes arrojaron dos ganadores del premio mayor / Archivo

La Lotería de la Florida (EEUU) generó gran expectativa con el sorteo del Powerball, cuyo premio mayor alcanzaba los 1.100 millones de dólares.  

De acuerdo con el El Nuevo Herald, en ese estado de EEUU la atención se centró en dos boletos vendidos en lugares emblemáticos: un Publix en Orlando y un supermercado latino en el sur de la Florida. 

Sin embargo, pese a la ilusión de muchos jugadores, ninguno de estos boletos logró llevarse el gigantesco jackpot.  

Aunque no hubo ganador del premio mayor, sí se registraron ganadores de premios menores. Los boletos vendidos en Publix y en el supermercado hispano lograron premios de la lotería estatal, pero no alcanzaron la cifra multimillonaria que acaparaba titulares.  

De hecho, ningún jugador logró acertar los cinco números principales más el Powerball (23, 35, 59, 63, 68 y Powerball 2), lo que dejó el premio acumulado para el siguiente sorteo. 

El próximo sorteo del Powerball, programado para este miércoles, ahora ofrecerá un premio monumental de 1.250 millones de dólares. Esta cifra convierte esta lotería en uno de los sorteos más grandes de la historia reciente, aumentando la emoción y participación de jugadores en todo Estados Unidos.  

¿CUÁNTAS VECES SE REALIZA EL SORTEO?  

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 11:00 de la noche, en los que puedes ganar varios millones de dólares. 

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar. 

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball / Archivo

¿CÓMO JUGAR EL POWER BALL? 

  • Participar en Powerball cuesta 2 dólares estadounidenses, el precio de cada boleto. 
  • Debes elegir 5 números entre el 1 y el 69 (bolas blancas) y 1 número entre el 1 y el 26 (bola roja). 
  • Si no sabes qué números escoger, la terminal puede generar tu combinación de manera aleatoria. 

Premios y ganancias 

  • Para ganar el premio mayor, tu combinación debe coincidir con los 6 números sorteados. 
  • No obstante, desde tu primer acierto ya recibes un premio, y mientras más números coincidan, mayor será la recompensa. 
  • Los premios van desde 4 dólares hasta millones de dólares. 

Opciones de cobro del premio mayor 

  • Pago único en efectivo: recibes todo el monto de una sola vez. 
  • Anualidad: recibes un pago inicial y luego 29 pagos anuales, cada uno con un incremento del 5 % respecto al anterior. 
