«Sonidos de besos» y «gemidos»: Filtraron detalles de la jueza descubierta engañando a su esposo con un policía

Durante las últimas horas, se filtraron detalles sobre una juez federal de Estados Unidos, quien fue «descubierta» teniendo sexo en el juzgado.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, el caso es el de una jueza federal, quien casada mantuvo una relación sentimental con un policía de alto rango durante dos años, mientras que los empleados se veían obligados a escuchar repugnantes sonidos sexuales.

Según una denuncia judicial de diciembre de 2025, empleados que denunciaron las irregularidades –en un juzgado no identificado del 11.º Circuito Judicial del sur del país– sacaron a la luz los encuentros subidos de tono de su jefa durante el horario laboral.

Asimismo, acusaron a la jueza de no esforzarse lo suficiente, en lo que respecta al trabajo legal propiamente dicho.

Se detalló, que la jueza, que ganaba más de 200.000 dólares al año, hizo que el agente de policía entrara repetidamente en su despacho entre octubre de 2023 y el mismo mes de 2025, a menudo durante la hora del almuerzo.

Se afirmó que, mientras sonaba música de ambiente, según las entrevistas a los secretarios judiciales, algunos de ellos fueron expuestos a “sonidos de besos” y “gemidos”, de acuerdo con lo que recogen los documentos judiciales.

Además, aseguraron que las aventuras amorosas que la jueza mantenía en secreto de su cónyuge en aquel momento, provocaron un ambiente de trabajo «incómodo» entre el personal del juzgado.

¿REVELARON LA IDENTIDAD DE LA JUEZA?

La identidad de la jueza del 11.º Circuito, que incluye los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama, se mantuvo en reserva en una orden que le impuso únicamente una «reprimenda privada».

Ante las primeras indagaciones, la juez habría negado inicialmente las acusaciones, atribuyéndolas a conflictos laborales con empleados del juzgado.

Sin embargo, en una respuesta posterior presentada por su defensa en octubre de 2025, se reconoció la existencia de una relación extramatrimonial en el lugar de trabajo. Aunque se afirmó que no era consciente de que pudiera ser escuchada (sus ruidos carnales) por otros miembros del personal.

Además de estas acusaciones, la denuncia incluye señalamientos sobre posibles irregularidades en la gestión de casos civiles. También la participación de la juez en actividades sociales con funcionarios del sistema judicial y fiscal.

Tras la investigación, el consejo judicial del circuito concluyó dicha «reprimenda privada». Esto, junto con medidas disciplinarias adicionales, como cartas de disculpa y restricciones sobre futuros ascensos y funciones administrativas.