El insólito salvador del búfalo albino que se volvió viral por su peinado parecido a «Trump», lo iban a sacrificar en fiesta musulmana

El Gobierno de Bangladés se convirtió en el insólito salvador del búfalo albino, que se volvió viral por su peinado parecido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que iba a ser sacrificado durante fiesta musulmana.

De acuerdo con medios locales, las autoridades gubernamentales ordenaron que el búfalo no fuera sacrificado durante las celebraciones de la fiesta musulmana del sacrificio, por temor a que se produjeran disturbios.

«El ministro del Interior ordenó que el búfalo sea devuelto a la granja para evitar el caos», declaró a la agencia de noticias EFE Faisal Hassan, portavoz del Ministerio del Interior de Bangladés.

«Más adelante se tomará una decisión sobre su futuro», añadió.

El búfalo, bautizado como ‘Donald Trump’ por su sorprendente parecido con el actual mandatario estadounidense, se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, inicialmente en Bangladés y después en todo el mundo.

¿CUÁNDO LO IBAN A SACRIFICAR Y QUÉ SE SABE DEL BÚFALO?

Lo que se precisó, es que el animal iba a ser sacrificado este jueves cerca de Daca durante el Eid al-Adha. Se trata de la segunda fiesta más importante en el Islam.

De hecho, se espera que se sacrifiquen más de 12 millones de cabezas de ganado en todo este país –de mayoría musulmana– en las festividades.

El búfalo comprado hace 10 meses en la ciudad de Rajshahi, recibió el nombre de «Donald Trump» debido a su aspecto inusual. Así lo explicó uno de los propietarios de la granja, Nuruddin Jitu.

Asimismo, detalló que a principios de esta semana lo entregaron a su nuevo propietario para ser sacrificado. Esto, tras haber sido criado durante el último año en la granja Rabeya Agro Farm, a las afueras de la capital.

Antes de su salida, se señaló, los encargados organizaron una despedida especial al búfalo con alfombra roja y efectos de humo de colores. Pero su viralidad, le terminó salvando la vida.