Solicitar la ciudadanía de EEUU sería más caro: Trump desató polémica tras proponer aumento de la tarifa

La Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso aumentar la tarifa para solicitar la ciudadanía en el país norteamericano, una medida con la que también podría eliminar las exenciones y descuentos para personas de bajos ingresos.

Según el proyecto presentado este lunes, 22 de junio, por el Departamento de Seguridad Nacional, solicitar la ciudadanía en Estados Unidos sería más caro y costaría unos 570 dólares.

Se precisó que el costo para las solicitudes pasaría de 760 a 1.330 dólares para los formularios en papel y de 710 a 1.280 dólares para las presentaciones electrónicas.

La propuesta también contempla un aumento de 645 dólares en las tasas para quienes soliciten que se reconsidere una denegación de ciudadanía.

Además, plantea eliminar las exenciones de pago y los programas de reducción de tarifas para migrantes con ingresos familiares iguales o inferiores al 400 % del umbral federal de pobreza.

¿CUÁNDO ENTRARÁN EN VIGOR LAS NUEVAS TARIFAS?

Estos cambios no entrarán en vigor de inmediato, ya que previamente se requiere una fase de consulta pública de 60 días antes de su aprobación definitiva.

Lo que se precisó, es que Seguridad Nacional justificó el incremento al señalar que busca cubrir por completo los costos de tramitación de las solicitudes de ciudadanía.

«Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado históricamente las tarifas de los formularios para promover la naturalización, la agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios», detalló en el documento de la propuesta.

La medida representa un cambio respecto a Administraciones anteriores, que mantuvieron las tarifas de naturalización relativamente bajas con el objetivo de fomentar la integración y el acceso a la ciudadanía de los residentes legales permanentes.

La propuesta se enmarca en una política migratoria más restrictiva impulsada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, quien reforzó los procedimientos de evaluación para beneficios migratorios y amenazó con revocar la ciudadanía a aquellos que «cometan fraude» en sus solicitudes.

Con información de EFE