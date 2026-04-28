Soldado acusado de apostar sobre captura de Maduro se declaró «inocente», esto argumentó su abogado

El sargento estadounidense Gannon Ken Van Dyke, acusado de apostar con información clasificada sobre la captura de Nicolás Maduro, se declaró inocente ante la justicia y negó haber cometido delito alguno.

Durante la audiencia, Van Dyke —vestido con traje oscuro y acompañado por su equipo legal— respondió con firmeza al juez: «No soy culpable, su señoría».

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Entre sus abogados estuvo Mark Geragos, figura conocida en casos mediáticos, quien aseguró que el sargento estaba de baja al momento de los hechos y el gobierno lo acusa de «algo que no es un delito».

En tanto, el juez autorizó al militar a desplazarse únicamente por zonas específicas de Carolina del Norte, Nueva York y California mientras avanza el proceso.

El militar, señalado de obtener más de 400.000 dólares en ganancias mediante apuestas en un mercado predictivo, enfrenta cargos federales por uso indebido de datos confidenciales y fraude financiero.

Tras esta primera comparecencia, quedó en libertad bajo una fianza de 250.000 dólares y bajo estricta supervisión judicial.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA AL SOLDADO?

La acusación sostiene que Van Dyke aprovechó su participación en la operación que culminó con la detención de Maduro para realizar 13 apuestas en Polymarket entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, horas antes del inicio oficial del operativo.

Según los fiscales, transformó una inversión de 33.034 dólares en ganancias superiores a 409.881 dólares, lo que constituiría un caso de uso de información privilegiada en un mercado digital.

El fiscal Jay Clayton afirmó que el militar «violó la confianza del Gobierno de Estados Unidos» al lucrarse con datos clasificados sobre una misión militar.

La plataforma Polymarket también quedó bajo escrutinio. De hecho, su CEO, Shayne Coplan, aseguró que la empresa colabora con las autoridades y destacó que la transparencia de la cadena de bloques facilita detectar movimientos sospechosos.

Cada operación, dijo, es pública y auditable. Sin embargo, mientras la defensa insiste en que Van Dyke es un «héroe estadounidense» injustamente acusado, la fiscalía sostiene que el militar quebrantó la ley federal para obtener un beneficio económico.

Las autoridades también investigan si Van Dyke intentó borrar rastros de sus actividades, eliminando su cuenta en Polymarket y modificando accesos a su billetera de criptomonedas.

«Los mercados de predicción no son un refugio para el uso indebido de información confidencial o clasificada con fines de lucro personal», declaró Jay Clayton en un comunicado.

«El acusado presuntamente violó la confianza depositada en él por el Gobierno de Estados Unidos al utilizar información clasificada sobre una operación militar delicada para apostar sobre el momento y el resultado de dicha operación, todo ello con el fin de obtener ganancias», se agregó en el texto.