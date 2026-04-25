La contundente e inesperada petición de republicanos a Trump por el soldado que apostó sobre captura de Maduro

Republicanos en el Congreso exigieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que indulte al sargento Gannon Ken Van Dyke, acusado de usar información clasificada sobre la captura de Nicolás Maduro para ganar más de 400.000 dólares en apuestas.

De acuerdo con The Independent, una parte de los republicanos alegaron a Trump que legisladores de ambos partidos hacen lo mismo sin consecuencias.

Lo que se detalló, es que miembros del Partido Republicano, como la representante Anna Paulina Luna, sostienen que el caso exhibe una «justicia sesgada». Insistió, en que numerosos congresistas, también se benefician de información privilegiada sin enfrentar cargos.

Sin embargo, Luna enfatizó que Van Dyke debe devolver sus ganancias, aunque cuestionó que se castigue a un militar mientras «otros miembros se lucran ilegalmente a diario».

En concreto, el reclamo apuntaría directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), al que acusan de aplicar la ley de manera «selectiva».

Otros republicanos, como el representante Jimmy Patronis, reforzaron la presión sobre Trump al afirmar que, si el Departamento de Justicia no está dispuesto a investigar a todos los miembros del Congreso que negocian con información privilegiada, entonces el caso de Van Dyke «no es justicia».

Aunque no respaldan su conducta, argumentaron que la igualdad ante la ley exige un estándar uniforme.

La decisión final, recordaron, recae exclusivamente en el presidente, pero la Casa Blanca no ha anunciado clemencia alguna.

¿QUÉ SE SABE DEL SOLDADO?

La acusación contra Van Dyke, un veterano con 18 años de servicio y ascendido a Sargento Mayor en 2023, es una de las más relevantes hasta ahora por uso de información clasificada en mercados de predicción.

Según los fiscales, el militar realizó 13 apuestas por más de 33.000 dólares antes de obtener un pago superior a 409.000 dólares, justo cuando Estados Unidos preparaba la captura de Maduro en la llamada «Operación Resolución Absoluta» del pasado 3 de enero.

«Los mercados de predicción no son un refugio para el uso indebido de información confidencial o clasificada con fines de lucro personal», declaró el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado.

«El acusado presuntamente violó la confianza depositada en él por el Gobierno de Estados Unidos al utilizar información clasificada sobre una operación militar delicada para apostar sobre el momento y el resultado de dicha operación, todo ello con el fin de obtener ganancias», se agregó en el texto.

Según los fiscales, Van Dyke, un soldado en servicio activo destinado en Fort Bragg, había firmado acuerdos de confidencialidad que le prohibían revelar o utilizar información militar clasificada.

Las autoridades alegan que, tras cobrar sus ganancias, Van Dyke intentó ocultar su actividad moviendo el dinero a través de cuentas de criptomonedas, transfiriendo fondos a una de corretaje y solicitando a Polymarket que eliminara su perfil, alegando falsamente que había perdido el acceso a la dirección de correo electrónico asociada.

Asimismo, informaron que por todas esas irregularidades, el soldado deberá comparecer ante un tribunal en Carolina del Norte.