Sobrevivió a la guerra en Ucrania pero terminó brutalmente asesinada en una estación de tren de EEUU

Una historia que comenzó con esperanza terminó en tragedia en Charlotte, en Carolina del Norte (EEUU), donde Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años que había escapado del conflicto bélico en su país, fue brutalmente asesinada a puñaladas en una estación de tren ligero.

De acuerdo con la información por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés), el crimen ocurrió el pasado viernes por la noche en la estación East/West Boulevard, un lugar que representaba para ella el inicio de una nueva vida lejos de la violencia armada en Ucrania.

De hecho, Iryna Zarutska “había llegado recientemente a Estados Unidos, buscando seguridad de la guerra y con la esperanza de un nuevo comienzo”, según una página de GoFundMe.

Sin embargo, todo se volvió trágico cuando la policía local confirmó que Zarutska murió en el lugar, tras recibir múltiples heridas con arma blanca.

El presunto agresor, identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue arrestado poco después del ataque y enfrenta cargos por homicidio en primer grado.

Lo que se detalló, es que Brown, una persona sin hogar con antecedentes penales que incluyen robo con arma peligrosa y amenazas, fue hospitalizado por lesiones menores antes de ser trasladado a custodia policial.

Las autoridades todavía no han revelado el motivo del ataque, y se investiga si ocurrió dentro del tren, en el andén o en sus alrededores.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL SOSPECHOSO?

Según los registros judiciales obtenidos por The Post, desde 2011 Brown ha enfrentado múltiples arrestos. En concreto, por cargos como hurto grave, robo con arma peligrosa y comunicación de amenazas. Además, cumplió cinco años de prisión por un cargo de robo con arma letal, según informó WSOC-TV.

Según el Charlotte Observer, también enfrenta cargos pendientes por uso indebido del sistema 911. La policía informó que, durante un control de bienestar realizado en enero, Brown les dijo a las autoridades que creía que alguien le había suministrado un material capaz de controlar sus acciones, incluyendo comer, caminar y hablar.

En concreto, Brown “quería que los oficiales investigaran este material ‘artificial’ que estaba dentro de su cuerpo”, según una declaración jurada. Además, “se molestó después de que los oficiales le informaron que se trataba de un problema médico, llamó al 911 y fue arrestado tras colgar».

De momento, la Unidad de Homicidios del CMPD continúa investigando el caso. Solicitó a cualquier persona con información llamar al 704-432-8477 y hablar con el detective Buhr, asignado a la investigación.

También pueden dejarse reportes anónimos en Charlotte Crime Stoppers (704-334-1600) o a través de la aplicación móvil P3 Tips.