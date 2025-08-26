Apuñalaron brutalmente en la cara a turista de EEUU por defender a dos pasajeras de acoso sexual

Un tranvía en la ciudad de Dresde, en Alemania, se convirtió en escenario de un acto de valentía y violencia, cuando John Rudat, un joven turista estadounidense de 21 años, terminó apuñalado en la cara tras intervenir para proteger a dos pasajeras que estaban siendo acosadas por un grupo de hombres.

De acuerdo con las autoridades alemanas citadas por el periódico BILD, al joven estadounidenses lo apuñalaron en la cara con una hoja de aproximadamente 15 centímetros, lo que le provocó heridas graves que requirieron cirugía reconstructiva.

LEA TAMBIÉN: EL INESPERADO DESENLACE DE UN SENTENCIADO A MUERTE EN EEUU POR ABUSO SEXUAL Y HOMICIDIO DE UNA NIÑA

El ataque ocurrió en la línea 7 del tranvía el pasado domingo, 24 de agosto, cerca de la parada Neustädter Markt. Según la policía local, Rudat se enfrentó a los agresores cuando presenció el acoso. Tras una breve confrontación, uno de los hombres sacó un cuchillo y lo atacó directamente en la cara.

Lo que se detalló, es que los sospechosos huyeron del lugar. Sin embargo, uno de ellos, un ciudadano sirio de 21 años con antecedentes penales, fue detenido poco después.

Al migrante, identificado solo como Majid A, lo liberaron luego de este primer arresto tras los incidentes con el estadounidense por falta de pruebas, pero terminó detenido nuevamente la madrugada del martes luego de que salieran a la luz nuevas evidencias.

Asimismo, las autoridades informaron que actualmente investigan a un total de dos personas por delitos vinculados a lesiones físicas graves: el detenido y otro individuo que todavía no ha sido identificado.

Según el portavoz Thomas Geithner, en declaraciones al mismo periódico, la búsqueda del segundo implicado sigue siendo una prioridad. Además, hizo un llamado a los numerosos pasajeros presentes para que proporcionen cualquier información que pueda contribuir a esclarecer los hechos.

CAMPAÑA FAMILIAR

En tanto, la familia de Rudat, a través de una campaña en GoFundMe, reveló que el joven es paramédico recién graduado. También que su recuperación será larga y compleja, tanto física como emocionalmente.

Además de enfrentar cirugías, Rudat lidia con el trauma psicológico del ataque y las implicaciones económicas que conlleva recibir atención médica en el extranjero.

Su valentía ha sido reconocida por miles de personas en redes sociales. Además, el joven se ha convertido en símbolo de resistencia frente al abuso.

«Estamos todos desconsolados, pero decididos a apoyarlo en esta dura experiencia. John es una persona bondadosa y desinteresada que arriesgó su propia seguridad para ayudar a los demás, y ahora nos unimos para apoyarlo. Cualquier contribución, por pequeña que sea, marcará una diferencia significativa para ayudarlo a reconstruir su vida tras este violento ataque», escribió su cuñada en la descripción de la campaña.