Sobredosis de fentanilo fue la causa de muerte de una estudiante en Nueva York, los responsables enfrentan nuevos cargos

El caso de la muerte de una estudiante universitaria en Nueva York, ocurrida el 18 de marzo de este año, dio un giro judicial después de que las autoridades federales anunciaron esta semana nuevos cargos contra los dos presuntos responsables del suceso. Los investigadores determinaron que el caso implica ahora una intoxicación mortal por fentanilo y una presunta agresión sexual.

Una nota de AP destaca que los hechos se registraron en una residencia del Fashion Institute of Technology (FIT), en Manhattan.

En la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se recuerda que el hecho incluye a otra estudiante. En principio, se dijo que ambas fueron intoxicadas con cocaína. Pero, luego se determinó que era fentanilo.

En la documentación judicial se señala que ambas estudiantes perdieron el conocimiento después de consumir la sustancia. Una de ellas murió el 21 de marzo por complicaciones derivadas de la intoxicación, mientras que la otra sobrevivió tras recibir atención médica.

LOS NUEVOS CARGOS

La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York anunció este jueves 15 de octubre los nuevos cargos contra Moisés Freire, de 19 años, y Brian Peralta Cabrera, de 18. Los acusaron por su presunta participación en la distribución de fentanilo.

Freire también está acusado de haber agredido sexualmente a una de las jóvenes cuando se encontraba inconsciente, según los documentos judiciales. Los señalamientos deberán resolverse en los tribunales.

Ahora, ambos enfrentan cargos por conspiración para distribuir fentanilo que ocasionó la muerte de una persona y lesiones graves a otra.

Los delitos imputados contemplan penas que pueden ir desde un mínimo obligatorio de 20 años de prisión hasta la cadena perpetua, en caso de condena.

LO QUE OCURRIÓ EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

El expediente dice que Freire llegó a la habitación de las estudiantes y les ofreció una sustancia que presentó como cocaína pura. Sin embargo, los fiscales sostienen que se trataba de fentanilo y que el joven había obtenido la droga de Peralta.

Después de consumir la sustancia, ambas jóvenes perdieron el conocimiento. Según los fiscales, Freire habría abusado sexualmente de una de las jóvenes cuando estaba inconsciente. Mientras su amiga permanecía en el mismo cuarto, también afectada por la intoxicación.

De igual modo, la Fiscalía sostiene que el acusado esperó aproximadamente 45 minutos antes de solicitar ayuda. Durante ese tiempo, habría tomado fotografías de las jóvenes inconscientes y enviado algunas a otras personas.