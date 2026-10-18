CONMOCIÓN EN KANSAS: Mujer entró con su carro a un campo de fútbol y atropelló mortalmente a dos personas, entre ellas un niño

En el estado de Kansas hay luto y sus habitantes están en shock, luego de que una mujer causó la muerte de un niño y un adulto. Ella arremetió con su carro contra los participantes de un partido de fútbol infantil.

Según la prensa local, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:25 de la tarde, hora local, del sábado 17 de octubre.

Se supo que los servicios de emergencia recibieron informes de un «vehículo que había atravesado un partido de fútbol juvenil» en el complejo deportivo Stryker en Wichita. El vehículo hirió a varias personas, dijo el capitán de la policía, Aaron Moses, en una conferencia de prensa.

“Los agentes y los paramédicos llegaron al lugar, un campo en el extremo oeste del complejo. Allí vieron a miembros de la comunidad y ciudadanos prestando asistencia médica a los heridos”, dijo Moses.

“También encontraron una camioneta en el lado oeste del campo. El conductor aún se encontraba en el vehículo, junto con dos menores”, agregó.

Las víctimas fueron identificadas como Cole Adrian de seis años y Nicholas Schafer de 35. Ellos no tenían parentesco, informó la policía.

Por otro lado, Moses confirmó que trasladaron al menos a 11 personas a diferentes hospitales locales con heridas leves y graves.

Entre ellos se encuentran una niña y un niño de 5 años, dos de 8 años, una niña de 9, además de tres mujeres y dos hombres de entre 28 y 68 años.

Asimismo, Moses informó que la conductora, una mujer de 34 años de Garden City, tenía un hijo que estaba jugando al fútbol en la zona, pero no en el campo donde ocurrió el incidente.

Mientras que la revista People citó un comunicado de prensa de la policía donde se señala que la presunta responsable está en libertad. Se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas y de una inspección mecánica del vehículo.

“Hasta el momento no se han presentado cargos. Los investigadores continúan trabajando para determinar las circunstancias que llevaron al accidente”, dijo el Departamento de Policía de Wichita.

Por otra parte, el complejo deportivo Stryker Sports Complex mitió un comunicado en Facebook: «Debido a un incidente grave ocurrido en Stryker Sports Complex, todos los eventos han sido cancelados hasta nuevo aviso».

“Les pedimos que tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a todas las personas y familias afectadas durante este difícil momento”, continuaba el escrito.

Según informó The Wichita Eagle, la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del estado de Kansas estaba celebrando su primer campeonato de fútbol americano femenino sin contacto cerca del campo de Stryker en el momento del incidente.