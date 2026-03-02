Sin precedentes: El inédito rol que asumió Melania Trump como primera dama de EEUU en la ONU

Melania Trump protagonizó un hecho sin precedentes este lunes, 2 de marzo, al presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un rol jamás ocupado por una primera dama de Estados Unidos ni de otro país en la historia del organismo.

Su intervención, centrada en la educación como motor de paz global, ocurrió en un momento de alta tensión internacional tras el inicio de la “Operación Furia Épica”, la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Aunque su aparición estaba programada con antelación, la situación en Medio Oriente otorgó un peso político adicional a cada una de sus palabras.

Durante su discurso, Melania Trump afirmó que Estados Unidos “apoya a todos los niños del mundo” y defendió la educación como un derecho humano fundamental.

Sostuvo que el aprendizaje es la base de sociedades más pacíficas, capaces de fomentar la empatía, innovación y tolerancia. Para la primera dama, una nación que «protege su conocimiento» —sus libros, su ciencia, su lengua— «protege también su futuro, y con ello contribuye a la estabilidad global».

La sesión del Consejo de Seguridad, integrado por 15 países —cinco permanentes y 10 no permanentes—, abordó temas de educación, tecnología, paz y seguridad.

Melania Trump subrayó que la misión del organismo debe ejercerse con equidad y responsabilidad, recordando que la paz “no tiene por qué ser frágil”.

En contraste, advirtió que los niños criados en entornos dominados por la ignorancia enfrentan desorden, prejuicios y, en ocasiones, violencia.

Según la primera dama, estas últimas condiciones generan “pensadores rígidos” que rechazan la dignidad humana y perpetúan ciclos de conflicto.

Por ello, insistió en que excluir a amplios sectores de la población del acceso a la educación condena a cualquier sociedad a alcanzar solo una fracción de su potencial.

«Una nación que santifica el aprendizaje protege sus libros, su lengua, su ciencia y sus matemáticas; protege su futuro», sostuvo. «Esto conduce a algo poderoso: a una mayor comprensión, razonamiento moral y tolerancia hacia los demás. La paz», recalcó.

Y remató: «Ahora es el momento de que nuestra generación eleve a nuestros hijos por encima de la ideología a través del acceso a la sabiduría».

PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

Melania Trump también destacó el papel de la tecnología como herramienta democratizadora del conocimiento.

Recordó que cerca del 70 % de la población mundial tiene acceso a un dispositivo móvil e internet, lo que abre la posibilidad de cerrar la brecha digital si las naciones cooperan.

Desde un agricultor en una isla remota hasta un joven en Manhattan, afirmó, cualquiera puede acceder al vasto archivo del conocimiento humano gracias a la inteligencia artificial.

«La comunidad global debe facilitar el acceso completo a la tecnología para que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial mediante la educación», afirmó. «Debemos esforzarnos por lograr la conectividad en los lugares más remotos y alejados de nuestras ciudades», señaló.

PROTECCIÓN EN LÍNEA

El discurso se produce mientras la primera dama continúa su impulso como defensora de la protección en línea de niños y jóvenes a través de su iniciativa «Be Best», lanzada durante la primera administración de Trump.

En 2025, la primera dama obtuvo apoyo en el Capitolio para la aprobación de la Ley Take it Down, que fue promulgada por el presidente en mayo de 2025. La ley castiga el abuso en Internet que involucra imágenes explícitas y no consensuadas.

La primera dama también lanzó un Desafío Presidencial de Inteligencia Artificial (Presidential Artificial Intelligence Challenge) a nivel nacional, que invitó a todos los estudiantes y educadores del país a «dar rienda suelta a su imaginación y mostrar el espíritu de la innovación estadounidense» visitando AI.gov para registrarse.