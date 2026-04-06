Sigue en vivo el histórico regreso humano a la Luna: Netflix y YouTube se suman a la transmisión del vuelo de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA cumplirá este lunes una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta.

Así como hace más de 50 años, este 6 de abril la población podrá mirar a través de sus televisores, computadoras, celulares o tablets la histórica misión de Artemis II. Incluso Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu y Apple TV se unieron a las plataformas que lo retransmitirán en vivo.

La tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13. Y es que la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, su distancia máxima desde la Tierra y también entrará en un eclipse solar.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

LA ATRACCIÓN DE LA LUNA

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros (41.072 millas) de la Luna, hacia las 12:41 p.m., durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.

La agencia señaló en conferencia de prensa que considera la llegada al satélite cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna más fuertemente, reseñó EFE.

EL RÉCORD

Más tarde, los cuatro astronautas de la misión superarán hacia las 1:56 p.m. el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.

Esa misión se alejó 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TALENTO CRIOLLO: INGENIERA VENEZOLANA ENTRENÓ A LA TRIPULACIÓN DE ARTEMIS II, ASÍ FUE SU EXPERIENCIA

Según la NASA, Orión recorrerá más de 400.000 kilómetros (248.548 millas), permitiendo a los astronautas observar el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad. Las observaciones lunares darán inicio más tarde, a las 2:45 p.m.

PÉRDIDA DE COMUNICACIONES

El control de misión de la NASA prevé perder durante unos 40 minutos la comunicación con la tripulación, cuando la nave Orión pase detrás de la Luna. Esto aproximadamente a las 6:44 p.m y debería restablecer la comunicación con los astronautas hacia las 7:25 p.m.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó que no le preocupa tanto ese vacío de comunicaciones: «Es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el control de misiones espaciales, y los astronautas también durante su entrenamiento», reseñó EFE.

Por otro lado, a las 7:02 p.m., Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6.550 kilómetros (4.070 millas) de distancia. Cinco minutos después, la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406.760 kilómetros (252.760 millas).

EL ECLIPSE

Finalmente, a las 8:35 p.m. Orión entrará en un eclipse. El sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. Este eclipse solar total no será visible desde la Tierra.

Sobre todos estos horarios, la NASA advirtió de que están sujetos a cambios según las operaciones en tiempo real.