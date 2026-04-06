EEUU

Sigue en vivo el histórico regreso humano a la Luna: Netflix y YouTube se suman a la transmisión del vuelo de Artemis II

Por Caraota Digital
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
NASA

La misión Artemis II de la NASA cumplirá este lunes una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta.

Contents

Así como hace más de 50 años, este 6 de abril la población podrá mirar a través de sus televisores, computadoras, celulares o tablets la histórica misión de Artemis II. Incluso Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu y Apple TV se unieron a las plataformas que lo retransmitirán en vivo.

Leer Más

La Casa Blanca advirtió sobre la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 245 % a China.  Esto, marcaría un nuevo capítulo en la prolongada guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.  
La radical advertencia de EEUU a China: Aranceles podrían ser aumentados hasta 245 %
Trump impone aranceles del 35% a productos de Canadá y lleva al límite la relación bilateral
Venezolanos dicen que trabas migratorias es una medida de presión «para que se vayan de Colombia»

La tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13. Y es que la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, su distancia máxima desde la Tierra y también entrará en un eclipse solar.

LA ATRACCIÓN DE LA LUNA 

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros (41.072 millas) de la Luna, hacia las 12:41 p.m., durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.

La agencia señaló en conferencia de prensa que considera la llegada al satélite cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna más fuertemente, reseñó EFE.

EL RÉCORD

Más tarde, los cuatro astronautas de la misión superarán hacia las 1:56 p.m. el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.

Esa misión se alejó 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.

EFE/ NASA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TALENTO CRIOLLO: INGENIERA VENEZOLANA ENTRENÓ A LA TRIPULACIÓN DE ARTEMIS II, ASÍ FUE SU EXPERIENCIA

Según la NASA, Orión recorrerá más de 400.000 kilómetros (248.548 millas), permitiendo a los astronautas observar el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad. Las observaciones lunares darán inicio más tarde, a las 2:45 p.m.

PÉRDIDA DE COMUNICACIONES 

El  control de misión de la NASA prevé perder durante unos 40 minutos la comunicación con la tripulación, cuando la nave Orión pase detrás de la Luna. Esto aproximadamente a las 6:44 p.m y debería restablecer la comunicación con los astronautas hacia las 7:25 p.m.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó que no le preocupa tanto ese vacío de comunicaciones: «Es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el control de misiones espaciales, y los astronautas también durante su entrenamiento», reseñó EFE.

La misión Artemis II a mitad de camino de hacer historia en el regreso de la humanidad a la Luna
Foto: EFE

Por otro lado, a las 7:02 p.m., Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6.550 kilómetros (4.070 millas) de distancia. Cinco minutos después, la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406.760 kilómetros (252.760 millas).

EL ECLIPSE

Finalmente, a las 8:35 p.m. Orión entrará en un eclipse. El sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. Este eclipse solar total no será visible desde la Tierra.

Sobre todos estos horarios, la NASA advirtió de que están sujetos a cambios según las operaciones en tiempo real.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

José Altuve superó a este histórico pelotero para ubicarse entre los venezolanos con más dobles en la MLB
Deportes
«Un nuevo hito para la humanidad»: Artemis II supera el récord del Apolo 13 y es la misión tripulada más lejana de la Tierra
EEUU
¡Sabroso! Ricardo Arjona sorprendió al público en Miami al compartir escenario con Oscar D’León
Caraota Show