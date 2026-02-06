Severa e histórica ola de frío que golpea Nueva York: este es el alarmante pronóstico para el fin de semana

Nueva York enfrenta la ola de frío más intensa y prolongada de los últimos 10 años, una situación que mantiene bajo alerta a millones de residentes en el noreste de Estados Unidos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas bajo cero se han instalado de manera persistente sobre la región, generando riesgos para la salud pública, afectando servicios esenciales y obligando a las autoridades a activar protocolos de emergencia.

El meteorólogo David Stark, del NWS, declaró a Newsweek que “han pasado ocho a 10 años desde que se registraba una racha tan prolongada de frío” en la ciudad, agregando que esta ola representa el episodio más severo del invierno actual.

Las temperaturas máximas rondan los -6 °C, mientras que las mínimas nocturnas descienden hasta -13 °C. Un escenario acompañado de vientos que empujan la sensación térmica por debajo de -20 °C.

Lo que se explicó, es que la llegada de masas de aire ártico provenientes de Canadá ha bloqueado el ingreso de aire más templado. Esto intensificó la duración del evento y complicó las labores de mitigación

SIN PRECEDENTES DE TANTO FRÍO DESDE 2026

El archivo histórico del NWS confirma que, aunque el noreste estadounidense ha vivido inviernos rigurosos, la combinación de persistencia e intensidad de esta ola no tiene precedentes desde 2016.

Es por ello, que las autoridades de gestión de emergencias han desplegado operativos especiales para proteger la infraestructura. Igualmente, reforzar los refugios temporales y monitorear en tiempo real el estado de las redes de transporte, energía y calefacción.

La situación ha obligado, incluso, a actualizar protocolos y mantener una comunicación constante con la población.

Las advertencias oficiales incluyen recomendaciones estrictas para reducir riesgos de hipotermia y congelación. Especialmente, durante las noches del sábado y domingo, cuando se esperan las sensaciones térmicas más bajas.

El NWS y la Agencia de Manejo de Emergencias de Nueva York instan a limitar la exposición al aire libre, vestir en capas, proteger tuberías y sistemas de calefacción. Y, muy importante, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas sin hogar.

Las autoridades recuerdan, que la piel expuesta, puede congelarse en menos de 30 minutos bajo estas condiciones.

⚠️Dangerously cold conditions are expected this weekend. 🥶An Extreme Cold Watch is in effect Saturday night into Sunday morning. Wind chills drop to as low as -15°F along the coast, and -20°F to -25°F inland. ❄️In addition, a light snowfall occurs Friday night into Saturday. pic.twitter.com/nGtyefTqDd — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 5, 2026

¿HASTA CUÁNDO TANTO FRÍO?

De acuerdo con los pronósticos, el aire ártico comenzará a retirarse a inicios de la próxima semana. Aunque las temperaturas seguirán por debajo de los valores normales hasta mediados de febrero.

Mientras tanto, el monitoreo meteorológico continuará de forma intensiva, con actualizaciones constantes a través de canales oficiales.

En tanto, la ciudad se mantiene en estado de alerta. Es decir, adaptando servicios públicos y priorizando la atención a los grupos más vulnerables hasta que los valores térmicos regresen a los promedios históricos de la temporada.