Alerta máxima en EEUU por inundaciones repentinas causadas por el deshielo tras mortal ola de frío

Nebraska (EEUU) se encuentra bajo vigilancia por inundaciones repentinas debido al rápido deshielo que siguió a una intensa ola de frío, según advirtió este jueves, 5 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La advertencia, vigente hasta el lunes 9 de febrero, afecta a cientos de miles de residentes en zonas bajas y ribereñas de los ríos Platte, Elkhorn y Loup, donde la formación de embalses de hielo podría provocar crecidas súbitas.

Lo que se precisó, es que el aviso fue emitido tras detectarse un ascenso inusual de las temperaturas en la región.

El NWS Omaha/Valley informó que la vigilancia incluye a varios condados del este, noreste y sureste del estado, entre ellos Douglas, Sarpy, Saunders y Washington.

¿POR QUÉ OCURREN ESTAS INUNDACIONES?

Las autoridades explicaron que el brusco cambio de temperaturas —de valores bajo cero a máximas cercanas o superiores a los 15℃— ha generado condiciones propicias para que el hielo acumulado en los cauces se fragmente y forme obstrucciones.

Este fenómeno, conocido como ice jam, puede elevar el nivel del agua en cuestión de minutos y desencadenar inundaciones sin previo aviso.

Como se reportó, durante las últimas dos semanas, Nebraska experimentó un periodo prolongado de frío extremo que favoreció la formación de gruesas capas de hielo en los ríos.

Con el repentino deshielo, grandes bloques se desprenden y pueden atascarse en tramos estrechos, actuando como presas temporales.

La meteoróloga Laurel McCoy, del NWS Omaha/Valley, explicó a Newsweek que “el agua se acumula detrás del hielo atascado y puede desbordar los márgenes del río de manera abrupta”, razón por la cual resulta imposible anticipar con precisión dónde ocurrirá el bloqueo.

The upcoming warm weather will lead to breakup and movement of river ice, increasing the potential for ice jams and flooding. A Flood Watch has been issued for the Platte, Elkhorn, and Loup rivers. pic.twitter.com/t1lPKOhaw5 — NWS Omaha (@NWSOmaha) February 5, 2026

CONDADOS CON ALERTAS ACTIVAS

La advertencia de inundaciones por embalses de hielo abarca condados como Butler, Dodge, Antelope, Colfax, Cuming, Madison, Pierce, Platte, Stanton y Cass, además de los ya mencionados.

Aunque no se ha registrado un movimiento significativo del hielo, el NWS subraya que las condiciones actuales son suficientes para que un embalse se forme en cualquier momento.

Las autoridades recomiendan a la población monitorear los avisos oficiales. También preparar rutas de evacuación y proteger objetos de valor ubicándolos en zonas elevadas de viviendas y negocios.

El riesgo podría extenderse al menos hasta el 18 de febrero, según el Climate Prediction Center. Se prevé temperaturas superiores al promedio en el centro del país durante la primera mitad del mes.