EN VIDEO: Marco Rubio confirmó despliegue de EEUU en el mar Caribe «por amenazas a la seguridad nacional»

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó este jueves, 14 de agosto, el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como parte de una estrategia para enfrentar a los carteles de la droga latinoamericanos.  
Rubio calificó esta acción como una respuesta directa a una amenaza a la seguridad nacional para EEUU, subrayando que estas organizaciones operan con impunidad en aguas internacionales y exportan “veneno” a territorio estadounidense. 

“Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, señaló en rueda de prensa y en respuesta a un periodista del medio internacional NTN24.  

Entre los grupos señalados se encuentra el llamado «Cartel de los Soles», vinculado por Estados Unidos a Nicolás Maduro y sus altos funcionarios.  

El Cartel de los Soles fue recientemente designado por el gobierno de EEUU como una organización terrorista global. Según las autoridades norteamericanas, sus líderes incluyen a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, por quienes ofrecieron «recompensas» de hasta 50, 25 y 15 millones de dólares, respectivamente. 

Este operativo cuenta con el respaldo de varios países aliados, aunque Rubio reconoció que algunos gobiernos de la región no han colaborado de manera efectiva. 

En febrero, el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, incluyó al Cártel de Sinaloa de México, al Tren de Aragua, de Venezuela, y otras bandas criminales en la lista de organizaciones terroristas internacionales.  

La administración también ha intensificado operaciones de vigilancia aérea sobre los cárteles mexicanos para recolectar inteligencia que ayude a diseñar estrategias contra el narcotráfico. 

Asimismo, Trump ha sugerido previamente el despliegue de tropas estadounidenses en México para combatir los cárteles, una propuesta rechazada por el gobierno mexicano.

