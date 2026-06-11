¿Serán deportados? La advertencia que hizo EEUU a los influencers que vayan al Mundial

El gobierno de los Estados Unidos advirtió que podría deportar a los creadores de contenido internacionales e influencers internacionales con visa de turista que obtengan ingresos relacionados con el Mundial de Fútbol.

La advertencia la confirmó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, quienes aclararon en un correo a la agencia EFE que en caso de que estos influencers se reciban ingresos relacionados con el evento deportivo estarían violando los términos de su estatus de admisión.

«El hecho de que el único propósito de la visita sea la creación de contenido (como influencers), generando así ingresos de fuentes estadounidenses mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente», dijeron.

¿QUÉ CONTEMPLA LA VISA DE TURÍSTA?

La visa turística estándar B-2, permite la entrada por motivos de ocio, vacaciones, visitas familiares o tratamiento médico. Sin embargo, no autoriza el trabajo remunerado ni la percepción de ingresos por actividades realizadas en territorio estadounidense.

En caso de que se incumpla esta condiciones, el gobierno podrá realizar la cancelación inmediata del visado, la deportación y restricciones para futuros viajes al país.

Además, la medida aplica para cualquier red social como YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, así como medios de comunicación convencionales y cualquier otra plataforma por la que se perciban ingresos, por lo que la medida se extiende, incluso para periodistas que no tengan la visa correspondiente.

El abogado de inmigración Alex Galvez, explicó, citado por el medio The Sun, que los influencers podrían interponer una demanda si sus cuentas en redes sociales estuvieran registradas en sus países de origen y los pagos se recibieran fuera de Estados Unidos.