VIDEO: Filtraron dramáticas imágenes del camión con 39 migrantes que se incendió en plena autopista

Las autoridades difundieron este miércoles, 10 de junio, el video que muestra al camión de carga que transportaba de forma irregular a 39 migrantes y se incendió en plena autopista, en Texas, tras una persecución a alta velocidad.

El hecho se originó cuando el conductor del camión evadió un puesto de control de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ubicado en Falfurrias, en horas de la noche del pasado 4 de junio.

Durante la inspección inicial, un perro entrenado de la unidad K9 alertó a los agentes sobre la posible presencia de personas en el camión, lo que motivó la intervención de los oficiales.

Tras ignorar la orden de dirigirse a una revisión secundaria, el vehículo emprendió la huida hacia el norte por la autopista 281.

Al intentar detenerlo, agentes federales y del Departamento de Seguridad Pública de Texas iniciaron un seguimiento táctico, activando luces y sirenas, aunque el conductor continuó la fuga a pesar de las advertencias.

Para intentar frenar el vehículo, las autoridades desplegaron dispositivos de ponchado de neumáticos, pero el camión siguió avanzando hasta que, poco después, el remolque y la cabina comenzaron a incendiarse por causas que todavía están bajo investigación.

VIDEO: DOZENS of illegal immigrants recovered from a burning trailer in South Texas. On June 4, 2026, DPS Troopers responded to assist Border Patrol Agents in a vehicle pursuit involving a tractor trailer along Highway 281 near Falfurrias. During the pursuit, Troopers deployed a… pic.twitter.com/0wfJiqLIuA — Texas DPS (@TxDPS) June 9, 2026

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS MIGRANTES?

En medio de la emergencia, los agentes lograron rescatar a dos ocupantes de la cabina y abrir el remolque, donde hallaron a los 39 migrantes, quienes lograron salir antes de que las llamas consumieran por completo el camión.

Posteriormente, todas las personas fueron sometidas a una evaluación médica para detectar posibles lesiones antes de ser puestas bajo custodia.

Actualmente, este caso está siendo investigado conjuntamente por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y la CBP, mientras que la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se encuentra revisando el incidente.