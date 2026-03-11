Senador Rick Scott pide a Delcy Rodríguez libertad de un empresario español y los presos políticos que faltan

El senador estadounidense Rick Scott elevó este miércoles, 11 de marzo, la presión sobre la administración de Delcy Rodríguez al exigir la liberación inmediata de todos los presos por motivos políticos en Venezuela, incluyendo el caso del empresario español Jorge Henrique Alayeto Bigott.

Su mensaje, difundido a través de la red social X (antes Twitter), cuestionó directamente la efectividad de la reciente Ley de Amnistía aplicada en Venezuela, señalando que, pese a su entrada en vigor, más de la mitad de los presos políticos continúan encarcelados.

«Bajo la llamada ley de ‘Amnistía’ de Venezuela, todos los presos políticos arrestados por el despiadado régimen de Maduro deberían ser liberados, pero más de la mitad permanecen tras las rejas. Hombres y mujeres inocentes siguen siendo torturados simplemente por defender la democracia y la libertad. Jorge Henrique Alayeto Bigott ha sido encarcelado injustamente desde 2017 por una razón: amar a su país y querer que sea libre», escribió el senador estadounidense.

Asimismo, Scott advirtió que Estados Unidos mantiene un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. También sobre el cumplimiento de los acuerdos vinculados a la amnistía.

«Delcy Rodríguez dice que quiere cooperar con los Estados Unidos, entonces que lo demuestre. Liberen a Jorge y a todos los presos políticos ahora. Estamos observando», agregó Scott en su publicación.

Bajo la llamada ley de “Amnistía” de Venezuela, TODOS los presos políticos arrestados por el despiadado régimen de Maduro deberían ser liberados, pero más de la MITAD permanecen tras las rejas. Hombres y mujeres inocentes siguen siendo torturados simplemente por defender la… — Rick Scott (@SenRickScott) March 11, 2026

El caso de Alayeto Bigott ha generado preocupación internacional, debido a las condiciones en las que ha permanecido detenido.

El empresario, padre de cinco hijos, estuvo un mes desaparecido tras su arresto el pasado 6 de agosto de 2017, sin que su familia lograra ubicarlo. Esa situación se mantuvo hasta que se les informó que se encontraba recluido en Ramo Verde, según Foro Penal.

Además, se denunció en su oportunidad que le habría negado atención médica adecuada. Esto, pese a haber sufrido episodios de salud graves, como un cólico nefrítico, lo que agrava las denuncias sobre violaciones a sus derechos fundamentales.