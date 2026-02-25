Senador Rick Scott dice que invitó a María Corina al discurso del Estado de la Unión de Trump “pero su equipo no respondió”

El senador estadounidense Rick Scott confirmó este miércoles, 25 de febrero, que su oficina extendió una invitación formal a la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, para asistir como su invitada al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el Congreso.

Según explicó en declaraciones al periodista Jorge Agobian, el equipo de Machado “nunca respondió” a la propuesta, y aseguró desconocer las razones de esa falta de comunicación.

«Mi Oficina la invitó para que fuera mi invitada en el Estado de la Nación. Y no recibimos respuesta de su equipo», informó el Scott.

El periodista le preguntó: «¿Por qué piensa que pasó eso?» El senador respondió: «No lo sé».

Como era de esperarse, la ausencia de la líder opositora generó interrogantes en círculos políticos tanto en Washington como en Caracas.

Según versiones de medios venezolanos, Machado recibió invitaciones de varios senadores y congresistas estadounidenses, pero «problemas de agenda» habrían impedido su participación.

Sin embargo, otras versiones apuntan a un matiz político: la exdiputada habría optado por no asistir debido a que la invitación no provino directamente del presidente Trump.

#AHORA @MariaCorinaYA fue invitada por el senador @SenRickScott al Estado de la Nación, pero «su equipo no respondió» a la invitación.

ENRIQUE MÁRQUEZ FUE INVITADO POR TRUMP

En tanto, el discurso de Trump sí incluyó una mención destacada a otra figura política venezolana, Enrique Márquez, a quien presentó como un “símbolo de la liberación de presos políticos”.

Su presencia en el recinto sorprendió a muchos, dado que apenas un mes antes había sido excarcelado en Venezuela tras pasar un año detenido en el centro de reclusión El Helicoide, en Caracas, uno de los espacios más denunciados por organismos de derechos humanos.

Márquez fue arrestado en enero de 2025, días antes de que Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato en medio de cuestionamientos sobre las elecciones de 2024.

Su familia denunció que fue “secuestrado por grupos parapoliciales”. El chavismo lo acusó de integrar una supuesta trama golpista sin presentar pruebas públicas.

Su detención se convirtió en uno de los casos emblemáticos del deterioro institucional y la persecución política en el país.

Márquez había competido en las elecciones presidenciales como candidato del partido Centrados, tras desvincularse de la principal coalición opositora.

Trump presenta, en discurso del Estado de la Unión, a Enrique Márquez, ex rector del CNE y ex candidato presidencial, recientemente excarcelado.

Trump presenta, en discurso del Estado de la Unión, a Enrique Márquez, ex rector del CNE y ex candidato presidencial, recientemente excarcelado.

Habla del cierre del Helicoide y reiteró que trabaja "de cerca" con "la nueva presidenta de Venezuela", Delcy Rodríguez

PIDIÓ CONTEO DE ACTAS

Su habilitación electoral la interpretaron sectores opositores como un intento del chavismo de fragmentar el voto, aunque su candidatura no logró un respaldo significativo.

Aun así, Márquez mantuvo una postura crítica frente al proceso electoral. Se negó a firmar un acuerdo promovido por Maduro para reconocer los resultados sin la publicación completa de las actas.

Tras las elecciones, Márquez solicitó la revisión de la sentencia de la Sala Electoral que convalidó los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la Sala Constitucional declaró inadmisible el recurso.

El dirigente denunció que la decisión carecía de fundamentos y evitaba abordar el fondo de sus reclamos. Pocos días después, resultó detenido, en un contexto de creciente tensión política y denuncias de represión.

Su excarcelación en enero de este 2026, junto con la de otros presos políticos, fue presentada por las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez como parte de un proceso de “gestos de paz”. Todo en el marco o tras el ataque estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.