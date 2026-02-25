«Nunca me imaginé estar aquí»: Enrique Márquez fue invitado a la Casa Blanca tras su aparición en el Congreso de EEUU

El excandidato presidencial, Enrique Márquez, acudió este miércoles a la Casa Blanca en Washington pocas horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo invitara durante su discurso en el Congreso.

Márquez admitió desde la Casa Blanca que estas últimas horas han sido muy emocionantes con la invitación que le hicieron para acudir a la Casa Blanca. «Estoy aquí agradeciendo», dijo en conversación para Venevisión.

«Nunca me imaginé estar aquí, menos a dos meses de salir de prisión», añadió.

Preguntado sobre las esperanzas que tiene para Venezuela, mostró optimismo ante lo que se está viviendo. «Todas las esperanzas. Lo que está pasando es bueno. Tenemos una oportunidad y esa oportunidad, creo que la podemos aprovechar. Por lo menos ese es mi compromiso, aprovechar esa oportunidad para construir el país que todos queremos».

«Tenemos una esperanza concreta, y han trabajado mucho quienes están afuera, por levantar sus familias, por soportar los rigores de la migración y efectivamente en estos momentos hay una esperanza de regreso», aseveró.

Para finalizar, se dirigió a todos los venezolanos que tuvieron que salir del país. «Creo que hay que esmerarse en el trabajo y en construir esa posibilidad. El regreso está pronto».