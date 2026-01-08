Senado de EEUU aprobó medida que busca limitar nuevas acciones militares en Venezuela

El Senado de los Estados Unidos aprobó en primera instancia una medida que busca limitar nuevas acciones militares en Venezuela.

La votación sobre los poderes de guerra fue aprobada de manera bipartidista con 52 votos a favor y 47 en contra. La misma busca impedir que Trump use la fuerza militar “dentro o contra Venezuela” sin la aprobación previa del Congreso.

🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: El Senado de Estados Unidos aprueba la resolución 52-47 sobre poderes de guerra en Venezuela, respaldando límites para impedir que Trump realice más acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso. pic.twitter.com/y5AVOzUJZv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

A pesar de que los líderes republicanos buscaban bloquear la resolución y blindar la autoridad de Trump, la aprobación de la resolución fue posible debido a que cinco republicanos se unieron a los 47 demócratas al votar a favor de avanzar la resolución hacia el pleno del Senado.

Los republicanos en cuestión fueron Susan Collins, Lisa Murkowski, Todd Young, Rand Paul y Josh Hawley, quienes expresaron su preocupación por una presencia a largo plazo y el plan de Trump de «hacerse cargo» de Venezuela de forma indefinida.

No obstante, aún la medida tiene que pasar grandes obstáculos para su eventual aplicación. Se espera que la medida completa se apruebe la próxima semana, lo que requeriría 51 votos en el Senado. Sin embargo, posteriormente se enviará a la Cámara de Representantes.

De acuerdo con expertos, a pesar de que los senadores demócratas han amenazado con bloquear la financiación de más ataques, es muy improbable que esa legislación supere el veto presidencial y se convierta en ley.

La mayoría de los republicanos se han alineado con Trump tras el ataque relámpago. Incluidos líderes que en ocasiones han chocado con Trump, como Mitch McConnell.