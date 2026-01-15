Senado bloqueó medida para restringir ataques a Venezuela, el voto del vicepresidente de EEUU fue decisivo

El Senado de Estados Unidos bloqueó este miércoles, 14 de enero, con una votación de 51-50, una resolución que buscaba impedir que el presidente de EEUU, Donald Trump, utilizara la fuerza militar en Venezuela sin autorización previa del Congreso.

La medida, que inicialmente parecía encaminada a ser aprobada, se desplomó después de que la Casa Blanca lograra que dos senadores republicanos cambiaran su postura en los últimos días.

LEA TAMBIÉN: LA DURA REACCIÓN DE TRUMP CONTRE EL SENADO DE EEUU TRAS APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA IMPEDIR ACCIONES MILITARES EN VENEZUELA

Los senadores Josh Hawley, de Missouri, y Todd Young, de Indiana, habían apoyado la semana pasada la resolución impulsada por el demócrata Tim Kaine, que exigía un control legislativo más estricto sobre cualquier acción militar contra Venezuela.

Sin embargo, tras fuertes críticas públicas y presiones directas de Trump, ambos legisladores se alinearon con la mayoría republicana para eliminar el “privilegio” parlamentario de la propuesta, lo que en la práctica la dejó sin posibilidades de avanzar.

EL VOTO DECISIVO

El giro de Hawley y Young llevó la votación a un empate de 50-50, lo que activó el rol constitucional del vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, quien emitió el «voto decisivo» para anular la resolución.

Su intervención permitió a la Casa Blanca mantener intactos los poderes ejecutivos en materia de guerra, en un momento en que Trump ha intensificado su retórica sobre posibles acciones militares en Venezuela. Esto, si las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez no colaboran con los Estados Unidos.

Vale recordar, que Trump reaccionó con dureza el pasado jueves, 8 de enero, contra el Senado de Estados Unidos, luego de que la cámara aprobara una resolución bipartidista (52 votos a favor y 47 en contra) que buscaba limitar sus poderes para emprender dichas acciones militares.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a Estados Unidos de América”, declaró Trump en una publicación en Truth Social.

Mencionó a los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young, y añadió que “nunca deberían volver a ser elegidos”.

«Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo el ejercicio de la autoridad del presidente como Comandante en Jefe. En cualquier caso, y a pesar de su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y viola totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia han determinado antes que yo. Sin embargo, la próxima semana se celebrará una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema», agregó Trump.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — El Senado de Estados Unidos rechazó por estrecho margen (51-50) un proyecto de ley que buscaba obligar al presidente Donald Trump a obtener la aprobación del Congreso antes de ordenar acciones militares contra Venezuela.pic.twitter.com/FdQWUgBMdH — UHN Plus (@UHN_Plus) January 14, 2026

¿POR QUÉ EL CAMBIO DE OPINIÓN?

Hawley dijo que cambió de opinión después de recibir una carta del secretario de Estado Marco Rubio, quien le aseguró que no hay tropas terrestres estadounidenses en Venezuela. Además, le apuntó que si la administración intentara desplegarlas allí, «acudirían al Congreso para obtener la autorización correspondiente».

Asimismo, en un comunicado, Young dijo que: «Después de numerosas conversaciones con altos funcionarios de seguridad nacional, he recibido garantías de que no hay tropas estadounidenses en Venezuela».

«También he recibido el compromiso de que, si el presidente Trump determinara que se necesitan fuerzas estadounidenses en operaciones militares importantes en Venezuela, la administración acudirá al Congreso con anticipación para solicitar una autorización del uso de la fuerza», expresó el senador.