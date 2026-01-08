La dura reacción de Trump contra el Senado de EEUU tras aprobación de resolución para impedir acciones militares en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con dureza este jueves, 8 de enero, contra el Senado de Estados Unidos, luego de que la cámara aprobara una resolución bipartidista que busca limitar sus poderes para emprender nuevas acciones militares en Venezuela.

La medida, aunque simbólica de momento, refleja un inusual reproche a Trump por parte de legisladores de ambos partidos.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a Estados Unidos de América”, declaró Trump en una publicación en Truth Social.

Mencionó a los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young, y añadió que “nunca deberían volver a ser elegidos”.

«Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo el ejercicio de la autoridad del presidente como Comandante en Jefe. En cualquier caso, y a pesar de su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y viola totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia han determinado antes que yo. Sin embargo, la próxima semana se celebrará una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema», agregó Trump.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL SENADO DE EEUU?

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que prohibiría a Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso, allanando el camino para una mayor consideración en la cámara de 100 miembros.

La votación sobre una medida de procedimiento para avanzar con la resolución de poderes de guerra fue de 52 a 47, ya que algunos miembros del Partido Republicano de Trump votaron con todos los demócratas a favor de seguir adelante.

¿QUÉ PROCEDE AHORA?

Para que la resolución tenga fuerza de ley, debería recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes —de mayoría republicana— y superar un eventual veto presidencial del mismo Trump, lo que implicaría alcanzar mayorías calificadas de dos tercios en ambas cámaras.

Vale recordar, que el año pasado, dos iniciativas similares quedaron frenadas en el Senado por la mayoría republicana, justo en momentos en que el gobierno aumentaba la presión militar sobre Venezuela con operaciones contra embarcaciones en mar Caribe desde septiembre.

La votación anterior, realizada en noviembre, había sido de 49 a 51 a favor de los republicanos, pues dos senadores del partido de Trump se unieron en ese entonces a los demócratas para respaldar la resolución.

También es importante precisar, que bajo la Constitución, el Congreso declara la guerra y el presidente actúa como comandante en jefe. Pero los legisladores no han declarado formalmente un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, otorgando a los presidentes un amplio margen para actuar unilateralmente.

Tras la Guerra de Vietnam, el Congreso buscó restringir el poder presidencial con la Resolución de Poderes de Guerra, aprobada pese al veto de Richard Nixon.

La norma obliga a los mandatarios a informar al Congreso en un plazo de 48 horas cuando despliegan tropas y a poner fin a la operación militar en un lapso de 60 a 90 días si no existe autorización legislativa.

Sin embargo, presidentes de ambos partidos han encontrado formas de ampliar esos márgenes. Actualmente, los demócratas sostienen que esos límites se están forzando como nunca antes, mientras algunos republicanos van más lejos al afirmar que la aprobación del Congreso no es necesaria en absoluto.