EEUU

Estados Unidos eliminó la reunificación familiar para migrantes de siete países, alegaron “abusos”

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Estados Unidos eliminó los programas humanitarios de reunificación familiar para migrantes de varios países / Archivo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los programas de reunificación familiar (FRP) para ciudadanos de varios países quedarán sin efecto a partir del 14 de enero de 2026.  

De acuerdo con un comunicado de la agencia gubernamental, los países que ya no contarán con la reunificación familiar son: Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.  

Estos permisos, creados en 2007, permitían que familiares inmediatos de residentes legales en Estados Unidos ingresaran de manera temporal mientras se resolvía su estatus migratorio.  

Según el gobierno, la decisión responde a “abusos” en el uso de los permisos humanitarios, que habrían permitido el ingreso de personas sin verificaciones de seguridad completas.  

«Esta administración está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios que permitieron que extranjeros sin investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes debidamente realizadas eludieran el proceso tradicional de los permisos de permanencia temporal (“parole”)», reza parte del comunicado. 

«El permiso de permanencia temporal nunca se concibió para usarse de esta manera, y DHS está restableciendo la otorgación de estos permisos caso por caso, tal como era la intención del Congreso. La cancelación de los programas FRP es un necesario retorno a políticas de sentido común y al principio de ‘Estados Unidos Primero'», se argumentó.  

Y continuaron: «El deseo de reunir a las familias no está por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública». 

Afirmaron, que los programas FRP «tenían brechas de seguridad causadas por una verificación de antecedentes insuficiente que malhechores y defraudadores podían aprovechar para ingresar a Estados Unidos lo que representaba un nivel inaceptable de riesgo para el país».   

El programa FRP había sido implementado por varios gobiernos estadounidenses como respuesta a crisis humanitarias / Archivo

¿QUÉ IMPLICA LA MEDIDA?  

La medida implica que quienes estaban amparados bajo el FRP deberán abandonar Estados Unidos si no cuentan con otra vía legal para permanecer.  

Además, perderán la autorización laboral asociada al programa, lo que genera incertidumbre para miles de familias que dependían de estos permisos para sostenerse económicamente.  

Si el beneficio del FRP de un migrante aún no ha vencido al 14 de enero próximo, terminará en esa fecha. Eso salvo que tenga una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que siga pendiente el 14 de enero de 2026. 

En caso de negarse la solicitud, el periodo de beneficio se revocará y el migrante deberá abandonar el país de inmediato. 

REVOCACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO  

Asimismo, DHS informó que la terminación del programa implicará la revocación de la autorización de empleo. Se informó que los afectados serán notificados individualmente. 

Además, quienes no tengan un estatus legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas deberán salir antes de la fecha de terminación, pudiendo utilizar la aplicación CBP Home para reportar su salida. 

El gobierno señaló que ofrecerá incentivos como asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y exoneración de multas civiles a quienes califiquen. 

