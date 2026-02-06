Intentó extorsionar a la familia de la madre de la periodista de NBC que fue secuestrada, así lo descubrió el FBI

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de un hombre en California acusado de intentar extorsionar a la familia de Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en medio de una investigación por secuestro.

El detenido, identificado como Derrick Callella, habría enviado mensajes de texto exigiendo un rescate tras la desaparición de la madre de la periodista.

LEA TAMBIÉN: TRUMP ORDENÓ RESCATE DE LA MADRE DE UNA PERIODISTA DE NBC QUE FUE SECUESTRADA EN SU CASA

Según documentos judiciales federales presentados en el Distrito de Arizona y reportes de medios como Fox News, NBC News y Los Angeles Times, Callella fue acusado de transmitir una demanda de rescate falsa y de utilizar un dispositivo de telecomunicaciones para amenazar o acosar anónimamente a la familia Guthrie.

La investigación es liderada por el FBI en coordinación con la Oficina del Sheriff del Condado de Pima. Todo mientras continúan las labores de búsqueda en la zona de Catalina Foothills, un suburbio de Tucson donde se perdió el rastro de la víctima.

De acuerdo con la denuncia penal, Derrick Callella envió mensajes solicitando pagos en bitcoin a cambio de información sobre el paradero de la mujer.

Los textos, enviados mediante servicios de voz sobre protocolo de internet (VOIP), simulaban una nota de rescate auténtica y buscaban ocultar la identidad del remitente.

Agentes federales rastrearon la cuenta utilizada hasta una dirección de correo electrónico vinculada al acusado, residente del sur de California. Uno de los mensajes citados por Fox News incluía la frase: “¿Recibieron los bitcoins? Estamos esperando de nuestro lado para la transacción”.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que Callella no tenía relación alguna con la desaparición ni contacto previo con la familia.

Las investigaciones revelaron que obtuvo información personal de los Guthrie a través de sitios web públicos. También que había seguido de cerca la cobertura mediática del caso antes de enviar los mensajes.

Tras su detención, el acusado admitió los hechos. Luego declaró que su intención era “ver si la familia respondía”, según consta en la denuncia presentada ante la jueza Maria S. Aguilera.

En tanto, el proceso judicial continúa mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de Nancy Guthrie.

¿QUÉ SE SABE DE NANCY GUTHRIE?

La desaparición de Nancy Guthrie fue reportada después de que la mujer fuera vista por última vez la noche del 31 de enero, tras una cena familiar.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, lidera actualmente las pesquisas y ha compartido los primeros hallazgos del caso.

Según explicó, los indicios apuntan a que la mujer habría sido víctima de un secuestro dentro de su propio domicilio. Aunque vivía sola, contaba con personal de apoyo doméstico, y al momento de los hechos se encontraba “en plenas facultades mentales”, sin señales de deterioro cognitivo.

The #FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the recovery of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance. She was last seen at her residence in the Catalina Foothills neighborhood of Tucson, Arizona, on the… pic.twitter.com/4GsKV7zFxo — FBI (@FBI) February 5, 2026

Hasta ahora, las autoridades no han identificado sospechosos ni determinado cuántas personas podrían estar involucradas en el presunto rapto.

Nanos señaló que las pruebas recabadas en la vivienda no permiten aún perfilar a un responsable, lo que ha obligado a ampliar el alcance de la investigación y a reforzar la presencia policial en la zona.

En tanto, el FBI ofrece una recompensa de hasta «$50.000 por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición».

«Fue vista por última vez en su residencia en el vecindario Catalina Foothills de Tucson, Arizona, en la noche del 31 de enero de 2026», destacó el FBI.