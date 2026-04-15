VIDEO: Secretario del Tesoro de EEUU dice que «el FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela»

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está dando pasos concretos para «reincorporar a Venezuela» al organismo, un proceso que considera clave para que el país «se parezca más a una economía normal».

Sus declaraciones se produjeron durante un debate del Instituto de Finanzas Internacionales, en el marco de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, donde destacó el rol del Fondo en la nueva etapa política y económica venezolana.

Asimismo, Bessent elogió el giro institucional del FMI, que desde 2019 mantenía suspendidas sus relaciones bilaterales con Venezuela, tras reconocer a la oposición que dominaba la Asamblea Nacional (AN) como autoridad legítima.

Con la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense del 3 de enero y la instalación del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, el organismo inició consultas internas entre sus miembros para definir los pasos necesarios para restablecer plenamente los vínculos formales con Caracas.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪 URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇺🇸 Secretario del Tesoro de EE.UU: «El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela, para que se parezca más a una economía normal». pic.twitter.com/djtNMG2f88 — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) April 14, 2026



Como se sabe, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado rápidamente en su relación con el nuevo gobierno venezolano.

Bajo este marco, Estados Unidos reconoció a Rodríguez como presidenta interina a efectos legales y comenzó a coordinar con su equipo económico mecanismos de estabilización y reinserción financiera.

En este contexto, la eventual reincorporación al FMI es vista como un componente central para reconstruir la credibilidad internacional del país, cuya economía registró el año pasado la inflación más alta del mundo, según datos del propio FMI.

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA VENEZUELA

De acuerdo con el informe Perspectiva Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) publicado este martes, el FMI espera que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano crezca 4 % para este 2026.

Además, para 2027, la economía venezolana crecerá hasta 6 %, según lo detallado.

Por otra parte, el FMI estimó que el 2025 hubo un crecimiento económico de 1,5 %. Esto en contraste, con el 8,7 % publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, el organismo todavía no realiza evaluaciones técnicas completas debido a la suspensión vigente desde 2019, un vacío que podría comenzar a cerrarse si prosperan las consultas internas mencionadas por Bessent.