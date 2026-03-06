Secretario de Interior de EEUU dice que Venezuela es clave para frenar precio de la gasolina

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó este viernes, 6 de marzo, que la alianza energética con Venezuela será clave para contener el aumento del precio de la gasolina en territorio estadounidense, en medio de la controversia generada por el alza del crudo tras la intervención militar en Irán.

Según declaró en una entrevista a Fox, Estados Unidos ve en Caracas un socio capaz de aportar volumen y estabilidad a un mercado bajo presión por la incertidumbre geopolítica.

Burgum explicó que Venezuela “se ha comprometido a ser competitiva en el mercado nacional e internacional”, un «compromiso» que —según él— beneficia directamente a los consumidores estadounidenses al ampliar la oferta disponible.

El funcionario insistió en que esta cooperación forma parte de una estrategia más amplia para amortiguar los efectos del conflicto en Oriente Medio sobre la economía doméstica, especialmente en un momento en que los precios del combustible se han convertido en un tema políticamente sensible.

Con las declaraciones sobre los beneficios del petróleo venezolano para Estados Unidos, Brugum trata de salir al paso de las críticas de quienes se oponen a la intervención en Irán por el alza de los precios de la gasolina y las consecuencias negativas para la economía.

Durante la semana, el secretario estuvo en Caracas para evaluar oportunidades en los sectores petrolero y minero. En este marco, sostuvo reuniones con la Delcy Rodríguez, quien encabeza a las autoridades interinas en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

En ese contexto, habría facilitado la negociación de un contrato relacionado con el oro venezolano. Este acuerdo evidencia un acercamiento económico acelerado entre ambos gobiernos tras años de tensiones diplomáticas.

Interior @SecretaryBurgum on how the US-Venezuela energy partnership will DIRECTLY benefit American drivers: "The Venezuelan partnership is going to be one of the ways that price GOES DOWN at the pump in America." 💪 pic.twitter.com/rMPrzayR7c — Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 6, 2026

RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES

El giro en la relación bilateral se produce después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Un hecho que abrió la puerta a un reacomodo político y comercial entre Caracas y Washington.

Desde entonces, los vínculos se han intensificado y Estados Unidos este jueves restableció las relaciones con Venezuela. Todo, bajo la dirección de la encargada de negocios Laura Dogu, como parte de un proceso gradual de normalización tras la ruptura de 2019.