«Apoyamos un país libre, seguro y próspero»: El mensaje del Comando Sur sobre Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, envió un nuevo mensaje sobre la situación que vive Venezuela.

En ese sentido, sostuvo que el Comando Sur se une a la encargada de negocios de EEUU en Caracas, Laura Dogu, y a los socios del Gobierno de los Estados Unidos «para apoyar una Venezuela libre, segura y próspera».

«Una Venezuela alineada con los Estados Unidos facilita la renovación de la cooperación en materia de seguridad para contrarrestar las amenazas transnacionales, beneficiar a los ciudadanos y promover la estabilidad en el hemisferio occidental», expresó.

«El Comando Sur de los Estados Unidos se une a la embajadora Laura Dogu y a los socios del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar una Venezuela libre, segura y próspera. Una Venezuela alineada con los Estados Unidos facilita la renovación de la cooperación en materia de… pic.twitter.com/8jk41N668Z — U.S. Southern Command (@Southcom) March 6, 2026

LA VISITA DEL JEFE DEL COMANDO SUR A VENEZUELA

Vale recordar que Donovan visitó Venezuela durante el mes de febrero y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno, entre ellos Delcy Rodríguez.

«Durante la reunión, los líderes reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano. Así como Estados Unidos y el hemisferio occidental», acotó el Comando Sur.

Además, apuntó que las discusiones se centraron en «el entorno de seguridad. Así como las medidas para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump. En particular la estabilización de Venezuela. Y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental».

«El Comando Sur se compromete a promover la Estrategia de Seguridad Nacional colaborando con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio», expresó.