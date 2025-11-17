Secretario del Ejército de EEUU dice que están «listos» si Trump da alguna orden con respecto a Venezuela

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, señaló que las Fuerzas Armadas estadounidenses «estarían listas, si se les pide» para tomar acción en Venezuela.

«El presidente y el secretario de guerra han dedicado mucho tiempo a pensar qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense. Y puedo hablar desde la perspectiva del Ejército, y es que tenemos mucho entrenamiento en esa parte del mundo. Estaríamos listos para actuar en lo que el presidente y el secretario de guerra necesiten», acotó.

Durante una entrevista con Margaret Brennan en CBS News, indicó que los militares estadounidenses han entrenado junto a fuerzas de seguridad en Panamá.

«Estamos reactivando nuestra escuela de selva en Panamá», dijo. Según el Comando Sur de EEUU, estos ejercicios «se centran en la supervivencia, las tácticas y las operaciones de patrullaje», reseñó CNN.

President Trump suggested this weekend he’s made a decision on U.S. military action against Venezuela, and Army Secretary Dan Driscoll says the Army “would be ready to act on whatever the president and Sec. Of War needed.” Pressed on whether any orders have been given, Driscoll… pic.twitter.com/q7zRNM2H3f — Face The Nation (@FaceTheNation) November 16, 2025

DONALD TRUMP SOBRE VENEZUELA

El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló este domingo que, posiblemente, sostenga «algunas conversaciones» con Nicolás Maduro, aunque optó por no filtrar qué temas podrían abordar.

«Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar», señaló el mandatario desde el aeropuerto de Palm Beach en Florida.

LEA TAMBIÉN: EL DARDO DE MARCO RUBIO A MADURO TRAS REVELAR LAS INTENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Trump no dio más detalles sobre ello. Sin embargo, este mensaje se da casi en simultáneo a la información de que van a designar al Cartel de los Soles, el cual vinculan con Maduro, como «organización terrorista internacional».

Rubio señaló que esta supuesta organización ha corrompido «las instituciones gubernamentales» en Venezuela.

«El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela», agregó.

La designación del llamado ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista podría implicar que Estados Unidos aplique el uso de la fuerza, tal como lo ha hecho con los presuntos cárteles de droga que ha bombardeado en el Caribe. Sin embargo, se desconoce cómo podría proceder en esto, pues su existencia todavía se tiene como «falsa», aunque ciertos países lo han designado como «terroristas».