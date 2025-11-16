El dardo de Marco Rubio a Maduro tras revelar las intenciones del Departamento de Estado

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este domingo que en las próximas horas designarán al Cartel de los Soles como «una organización terrorista extranjera», sumándose así al Tren de Aragua.

En una publicación en X (Twitter), Rubio señaló que esta supuesta organización, vinculada al gobierno de Nicolás Maduro, pero que desde el oficialismo niegan su existencia, ha corrompido «las instituciones gubernamentales» en Venezuela.

«El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela», precisó Rubio.

Asimismo, Rubio señaló que es «responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa».

La designación del llamado ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista podría implicar que Estados Unidos aplique el uso de la fuerza, tal como lo ha hecho con los presuntos cárteles de droga que ha bombardeado en el Caribe. Sin embargo, se desconoce cómo podría proceder en esto, pues su existencia todavía se tiene como «falsa», aunque ciertos países lo han designado como «terroristas».

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

LLEGADA DEL FORD

El anuncio de Rubio coincide con el arribo del poderoso portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, informado este domingo por el Comando Sur. Este se sumará al despliegue militar que las tropas norteamericanas tienen en la región, desde inicios del mes de septiembre

«Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región», declaró el Almirante Alvin Holsey tras la llegada del buque al Caribe.

«El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense», agregó el actual jefe del Comando Sur.

Con más de 4000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, el Gerald R. Ford proporciona una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar. Este portaaviones, el primero de su clase, puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas, según lo reseñado por la web del Comando Sur.