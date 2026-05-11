Secretario de Interior de EEUU explicó por qué Venezuela pasó a ser «aliado estratégico» en 45 minutos

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, defendió el sorpresivo viraje diplomático que convirtió a Venezuela en un «aliado estratégico» en apenas 45 minutos, asegurando que la decisión responde a cálculos de seguridad energética y una reconfiguración del poder petrolero en el hemisferio occidental.

Durante una entrevista concedida a Breitbart News, Burgum explicó que este giro marca un «nuevo estándar» en la diplomacia estadounidense, al desplazar el eje energético global desde el Medio Oriente hacia América.

«Ha habido un cambio masivo que ha ocurrido respecto a Venezuela, quiero decir, sé que dijimos expectativas altas, que es que podemos tomar un país estratégico o sancionado y convertirlos en el aliado estratégico en 45 minutos», señaló, en alusión a la duración de la Operación Resolución Absoluta, que sirvió para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Según el funcionario, la alianza con Caracas no es improvisada, sino el resultado de una lectura pragmática del mercado petrolero y de la necesidad de fortalecer la autonomía energética del continente.

Para él, la rapidez del acuerdo demuestra que la diplomacia puede ser tan decisiva como la fuerza militar, permitiendo «ganar una guerra sin muertes» mediante pactos estratégicos.

Esta visión se alinea con la lógica de seguridad energética, que la administración Trump ha priorizado en su política exterior, agregó.

VENEZUELA Y SU PETRÓLEO

Burgum subrayó que Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta, superando incluso a Arabia Saudita, y recordó que las refinerías de la costa del Golfo históricamente dependieron del petróleo pesado venezolano.

A su juicio, la integración de los recursos de Alaska y Venezuela convierte al continente americano en la potencia energética dominante del siglo XXI.

Este enfoque, afirmó, no solo estabiliza los mercados, sino que reduce la vulnerabilidad de Estados Unidos ante crisis internacionales.

El secretario insistió en que la alianza responde a una «sinergia» económica que beneficia a ambos países y que redefine el mapa geopolítico global.

VISITA A CARACAS

En el plano diplomático, Burgum relató su reciente visita a Caracas, donde fue recibido en Miraflores por Delcy Rodríguez.

Describió un ambiente de apertura inusual, con la bandera estadounidense ondeando junto a la venezolana y con medios locales nuevamente presentes en el palacio presidencial tras años de restricciones.

También destacó el restablecimiento de vuelos directos entre Miami y Caracas a través de American Airlines, un gesto que, según él, devuelve un «atisbo de esperanza» a la población y normaliza la conectividad regional.

Este tipo de señales, afirmó, demuestra que la relación bilateral está entrando en una fase de cooperación estructural.

Finalmente, Burgum resaltó los vínculos culturales y laborales que ya unen a ambas naciones, señalando que la migración venezolana ha aportado mano de obra calificada a sectores estratégicos como la minería y el petróleo en Estados Unidos.

Para el secretario, esta «gran historia que se había perdido» permite cerrar un ciclo de confrontación y abrir otro de integración energética.