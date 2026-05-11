Revelan detalles sobre «conversaciones secretas» en Qatar y «rol» de María Corina Machado antes de captura de Maduro

Las «conversaciones secretas» entre Estados Unidos y Venezuela en Qatar, realizadas antes de la captura de Nicolás Maduro, volvieron a cobrar relevancia luego de que una fuente desde el país mediador hablara sobre el rol de María Corina Machado, líder opositora al chavismo y premio Nobel de la Paz.

Según reveló una fuente qatarí a CNN, a la dirigente venezolana la excluyeron por completo de cualquier plan de transición.

«La fuente dijo que ni funcionarios de EEUU ni de Venezuela discutieron a Machado como parte de un plan de transición pos-Maduro, pese a su abierto apoyo a una intervención de EEUU en Venezuela y sus duras críticas al Gobierno de Maduro», reza parte de una nota publicada en el portal web del mismo medio de comunicación.

De hecho, vale recordar, que tras la captura de Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no creía que Machado contara con el apoyo interno suficiente para liderar una transición política, acotó CNN.

Sin embargo, semanas después, la opositora visitó la Casa Blanca y entregó a Trump su medalla del Premio Nobel, pero la secretaria de prensa Karoline Leavitt reiteró que la posición del mandatario «no había cambiado».

TRUMP – DELCY RODRÍGUEZ

En paralelo, la administración Trump permitió que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina tras la captura de Maduro.

Lo que afirmó la fuente, es que Rodríguez había sostenido múltiples reuniones en Qatar durante 2024, incluyendo encuentros con el primer ministro y canciller qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Doha, que ya había mediado entre Washington y Caracas durante el Gobierno del expresidente de Estados Unidos Joe Biden en temas de prisioneros, facilitó estas conversaciones y llegó incluso a abrir una cuenta bancaria temporal para manejar ingresos petroleros venezolanos a solicitud de EEUU.

Además, tras la captura de Maduro, Venezuela agradeció públicamente a Qatar por ayudar a buscar pruebas de vida y facilitar las labores de comunicación entre las partes involucradas.

Pero pese a todo el apoyo, según el mismo canal de noticias, «Qatar no fue informado con antelación de la operación del 3 de enero en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas de Estados Unidos».