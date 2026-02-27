Secretario de Guerra reveló cuántos misiles usaron para neutralizar las defensas en Caracas y capturar a Maduro

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisó nuevos detalles sobre la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, revelando que 44 misiles fueron lanzados de manera simultánea para neutralizar las defensas militares venezolanas minutos antes del descenso de los helicópteros estadounidenses.

Según explicó, ese bombardeo coordinado fue decisivo para reducir la capacidad de respuesta de las fuerzas leales a Maduro y permitir el avance de las unidades especiales que ingresaron a Fuerte Tiuna, en Caracas.

Hegseth relató que el ataque ocurrió exactamente tres minutos antes de que los helicópteros tocaran tierra, un margen calculado para maximizar el impacto táctico sin comprometer la sorpresa del operativo.

El funcionario señaló que esta maniobra fue clave para evitar un fuego antiaéreo masivo que habría puesto en riesgo la vida de los pilotos y de los soldados que participaban en la incursión.

“No se trató solo de un par de helicópteros que fueron alcanzados (por los disparos); esto formó parte de una operación de precisión”, afirmó.

El secretario detalló que los misiles fueron disparados desde múltiples plataformas y sistemas distribuidos a lo largo del Caribe. Todos sincronizados para impactar en 44 objetivos distintos.

«Parte de la razón por la que enfrentaron una cantidad limitada de disparos, en lugar de un fuego abrumador, es que tres minutos antes de que aterrizaran en ese objetivo, 44 misiles —44 misiles (repitió)— impactaron simultáneamente en 44 objetivos distintos», agregó.

La coordinación, según dijo, fue resultado de meses de planificación y de un despliegue tecnológico sin precedentes en la región.

Señaló que cada impacto estaba dirigido a centros de mando, radares, baterías antiaéreas y puntos estratégicos que protegían el perímetro militar donde se encontraba Maduro.

En su explicación, Hegseth insistió en que la magnitud del ataque no buscaba una destrucción indiscriminada. Lo que se quería, era abrir una ventana de oportunidad para que las fuerzas especiales pudieran ingresar con el menor nivel de resistencia posible.

Aun así, reconoció que los helicópteros enfrentaron disparos al aterrizar, lo que evidenció que algunas unidades de Maduro lograron reaccionar pese al golpe inicial.

OTROS DATOS REVELADOS POR TRUMP

Como se sabe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su discurso del Estado de la Unión esta semana para destacar el papel del suboficial del Ejército Eric Slover. Se trata del militar que piloteó uno de los helicópteros CH‑47 Chinook que descendieron sobre Fuerte Tiuna.

Slover resultó herido por múltiples disparos en las piernas y la cadera mientras intentaba aterrizar en una zona fuertemente defendida. Sin embargo, mantuvo el control de la aeronave para evitar que la misión fracasara.

Como resultado de su hazaña, Trump condecoró a Slover con la Medalla de Honor del Congreso, calificándolo como un ejemplo de valentía y sacrificio.

Según el mandatario, la sangre del piloto “se derramaba por el pasillo” mientras continuaba maniobrando el helicóptero para proteger a los soldados que transportaba.

De hecho, la Casa Blanca considera que su actuación fue determinante para el éxito de la operación, especialmente en los momentos más críticos del asalto.

El presidente también anunció que otros 10 militares que participaron en la operación del 3 de enero serán reconocidos en una ceremonia privada en la Casa Blanca.

Aunque no reveló sus identidades, aseguró que formaron parte de una de las incursiones “más complejas y arriesgadas” ejecutadas por fuerzas estadounidenses en territorio extranjero.