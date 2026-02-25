10 militares que participaron en captura de Maduro recibirán medallas en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otros 10 militares que participaron en la operación del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro en Caracas serán condecorados en una ceremonia privada en la Casa Blanca.

Trump adelantó que estos soldados (sin identificar) formaron parte de una incursión, que calificó como una de las más complejas y arriesgadas ejecutadas por fuerzas estadounidenses en territorio extranjero.

La decisión amplía el reconocimiento oficial a quienes intervinieron en el operativo, considerado por la administración estadounidense como un hito militar.

El anuncio se produjo poco después de que Trump otorgara la Medalla de Honor del Congreso al suboficial del Ejército Eric Slover, uno de los protagonistas centrales de la misión en el marco de la Operación Resolución Absoluta, en Caracas.

Slover pilotaba un helicóptero CH‑47 Chinook durante el asalto a Fuerte Tiuna, la instalación militar donde se encontraba Maduro.

Según el mandatario, el piloto mantuvo el control de la aeronave pese a recibir múltiples disparos en sus piernas y en medio de un intenso fuego enemigo.

Durante su discurso del Estado de la Unión, Trump relató que Slover fue alcanzado por impactos graves en la pierna y la cadera mientras intentaba aterrizar en una zona fuertemente defendida.

Aun herido, continuó maniobrando el helicóptero para evitar que la misión fracasara y para proteger a los soldados que transportaba.

El presidente describió la escena como un momento crítico, en el que la vida de todo el equipo dependía de la capacidad del piloto para mantenerse en vuelo.

Trump subrayó que la sangre del suboficial «se derramaba por el pasillo» mientras continuaba operando la aeronave, un detalle que utilizó para ilustrar la magnitud del sacrificio y la determinación del militar. Para la Casa Blanca, su actuación fue decisiva para el éxito de la operación.

🇺🇸 | El presidente Donald Trump otorgó la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar de Estados Unidos, al Chief Warrant Officer 5 Eric Slover por su valentía durante el operativo en el que fue capturado Nicolás Maduro. Slover resultó gravemente herido en la misión

UN HÉROE DE GUERRA

Slover es un suboficial mayor con amplia experiencia en aviación de combate y operaciones especiales. En su uniforme, las barras que luce en la manga derecha —cada una equivalente a seis meses de servicio en el extranjero en zonas de combate— reflejan una trayectoria marcada por despliegues continuos y misiones de alto riesgo.

Además de pilotar el helicóptero líder durante el ataque en Caracas, participó en la planificación de la operación, ejecutada antes del amanecer y bajo estrictas condiciones de sigilo.

Para muchos dentro del Ejército, su temple bajo fuego y capacidad para mantener el control del Chinook mientras estaba gravemente herido lo convierten, literalmente, en un héroe estadounidense.

OTRAS CONDECORACIONES

Además del reconocimiento a Slover, Trump también entregó la Medalla de Honor al capitán retirado E. Royce Williams, veterano de la Marina y piloto de combate durante la Guerra de Corea.

Williams, de 100 años, recibió una mejora de su condecoración previa, la Cruz de la Marina, en reconocimiento a su historial de servicio y a los múltiples aviones soviéticos que derribó durante el conflicto.

El presidente lo calificó como “una de las últimas leyendas vivas” de aquella generación militar.