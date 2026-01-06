Secretario de Guerra de EEUU reveló nuevos detalles de la operación que llevó a la captura de Maduro

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló nuevos detalles sobre la operación militar –Operación Determinación Absoluta— que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Hegseth afirmó que Maduro no tuvo conocimiento de la incursión estadounidense hasta “tres minutos antes” de la llegada de las tropas a su residencia fortificada.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto con marineros en Newport News, en Virginia, donde el funcionario describió la operación como una de las más precisas y coordinadas de los últimos años por Estados Unidos.

«Él no sabía que venían hasta tres minutos antes de que llegaran», afirmó el secretario de Guerra de los Estados Unidos.

«Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de conocer a algunos grandes estadounidenses que llevaban gafas de visión nocturna hace tres noches», señaló el también jefe del Pentágono.

Asimismo, en su intervención, aportó un dato puntual sobre la reacción de Cilia Flores instantes previos al ingreso de las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con los reportes de inteligencia, Flores habría dicho: «Creo que oigo aviones afuera», una señal que evidencia que los mecanismos de alerta temprana no se activaron con la anticipación requerida, lo que facilitó la extracción de Maduro.

«No lo sabían. ¿Saben por qué? Porque cada parte de esa cadena cumplió su trabajo», sentenció, calificando la ejecución final del operativo como «impecable».

OPERACIÓN RESOLUCIÓN ABSOLUTA

A la cabeza de la operación estuvo el general John Daniel «Razin» Caine, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU.

En rueda de prensa el domingo desde la residencia de Trump en Florida, Caine describió cómo fue la operación: «discreta, precisa y ejecutada en el momento más oscuro de la noche».

El general Caine afirmó que las fuerzas militares y de inteligencia de Estados Unidos llevaban meses dedicadas a la planificación y alistamiento de la operación en territorio venezolano, bautizada internamente como “Operación Resolución Absoluta”.

De acuerdo con el alto mando, ese trabajo incluyó el despliegue regional de tropas, buques y aeronaves, además de acciones coordinadas con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA).

Uno de los ejes de la misión consistió en analizar a fondo los movimientos y rutinas de Maduro y su círculo cercano, explicó Caine: desde sus desplazamientos y lugares de residencia hasta su vestimenta, hábitos cotidianos e incluso las mascotas que lo acompañaban.

El general aseguró que estuvieron listos para ejecutar el plan desde los últimos días de diciembre, pero optaron por la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado.

«Era crucial elegir el día idóneo para minimizar el potencial de impacto en los civiles y maximizar el elemento de sorpresa», según Caine.

LA ORDEN DE TRUMP

Caine relató que, minutos antes de las 23:00 del viernes (hora de EEUU), Trump autorizó la operación desde su residencia en Florida, despidiendo a las tropas con un “Buena suerte y que Dios los proteja”.

Con esa orden, el Estado Mayor Conjunto activó el despliegue de 150 aeronaves que despegaron desde posiciones terrestres y navales próximas al espacio aéreo venezolano.

Los aparatos avanzaron a baja altura. Volaron a unos 30 metros sobre el nivel del mar rumbo a Caracas, ciudad separada de la costa por una imponente cordillera (Ávila).

En la fase final del avance, los helicópteros que encabezaban la incursión comenzaron a emplear ciertos “recursos”. Así lo dijo Caine sin entrar en detalles, para abrir paso hacia el complejo donde se encontraba Maduro.

La operación contó con un amplio respaldo aéreo distribuido en distintos puntos estratégicos. Esto incluyó cazas F‑18, A‑18, aeronaves E‑2, bombarderos B‑1 y unidades no tripuladas que aseguraron la cobertura total del operativo.

«Cuando la fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente conjunto comenzó a desmantelar y neutralizar los sistemas de defensa antiaérea de Venezuela. Utilizando armamento para garantizar el pase a salvo de los helicópteros hacia el objetivo», expuso el jefe militar.

«Maduro y su esposa se rindieron», se limitó a decir.

Lo que se precisó, es que Maduro fue detenido por integrantes de la Fuerza Delta del Ejército. Se trata de la unidad élite antiterrorista de Estados Unidos.

Los comandos ingresaron fuertemente armados y equipados con sopletes industriales a su residencia en Caracas. Todos preparados para abrirse paso en caso de que fuera necesario forzar las puertas de acero de una habitación. Posiblemente esta era el búnker «infalible» del que habló horas antes el propio Maduro.