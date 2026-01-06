Rompió el silencio: Esto contó el activista que le gritó a Maduro en plena audiencia en un tribunal en Nueva York

El activista que protagonizó uno de los momentos más icónicos durante la audiencia de presentación de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante un juzgado de Nueva York, rompió el silencio luego de increpar al político venezolano en el propio juzgado.

El hecho ocurrió al cierre de la audiencia cuando Maduro se disponía a salir y el activista Pedro Rojas le gritó: «Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano y a los Estados Unidos de Norteamérica».

La escena se hizo viral porque en ese momento Maduro se levantó y le respondió: «Yo soy el presidente de Venezuela y tú verás que por Dios voy a quedar en libertad».

Horas después de ese impasse Rojas, quien trabaja actualmente con el partido Primero Justicia, confesó al medio DNews que no pudo contenerse ante lo que consideró el cinismo de Maduro al presentarse como «un hombre de paz».

«No podíamos contener ante ver a este criminal, porque eso es lo que es Nicolás Maduro Moros, al verlo con esa… no digamos tranquilidad, pero al presentarse como un hombre de paz, como un hombre tranquilo, como un hombre de Dios», explicó Rojas en la entrevista.

📹🇻🇪 En una entrevista con DNEWS, habló Pedro Rojas, el activista venezolano que protagonizó un tenso cruce con Nicolás Maduro al finalizar una audiencia en el tribunal federal de Nueva York. 👉 Rojas se levantó desde el público y le gritó al líder del régimen venezolano que era… pic.twitter.com/5FkP9ojws7 — DNewsOK (@DNewsOK) January 6, 2026

«La primera impresión fue esa burla de mirar al público y decir: ‘Happy new year’. Eso fue en la entrada de Nicolás Maduro», recordó.

Asimismo, rechazó que durante la audiencia Maduro se refiriese a sí mismo como «presidente constitucional de Venezuela», «prisionero de guerra» y afirmara que «lo secuestraron».

«Era para nosotros, los que sabemos los embates de la dictadura, de las torturas… cuando veíamos todo esto decíamos los que hemos sido presos: ‘Pero qué cínico es este tipo’», manifestó el activista.

Conoce a Pedro Rojas, expreso político de Venezuela, quien no pudo guardar silencio al ver al derrocado dictador. «Tenía que decirle a Maduro lo que es. Es un criminal. El responsable de que 9 millones de venezolanos estén naufragando por el mundo». Más información:… pic.twitter.com/RtXuZ9DUtr — Perú21 (@peru21noticias) January 6, 2026

Todo esto llevó a Rojas a querer actuar. «Yo sentí un compromiso conmigo mismo, de tener que enfrentar a este señor en nombre del pueblo venezolano. Y en efecto, mis palabras fueron muy claras: ‘Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano y a los Estados Unidos de Norteamérica’», relató Rojas.

Luego del intercambio de palabras, los organismos de seguridad se llevaron a Maduro junto a Cilia Flores a sus respetivos centros de detención. Mientras tanto, personal de seguridad también retiró al activista del recinto.