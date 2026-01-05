EEUU

Publican primeros bocetos de la aparición de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte Federal de Nueva York

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Nicolás Maduro fue presentado en la Corte Federal de Nueva York.

Nicolás Maduro compareció este lunes, 5 de enero, ante la Justicia federal de Manhattan, en Nueva York (EEUU), donde se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas que enfrenta en Estados Unidos. 

Como es habitual en este tipo de procedimientos, no se permitió el ingreso de cámaras ni grabadoras de video a la sala, por lo que los únicos registros visuales disponibles de Maduro y su esposa, Cilia Flores, provienen de los bocetos elaborados por artistas judiciales.  

Leer Más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, 17 de diciembre, que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y expresó que los quiere de vuelta. 
Trump declaró al fentanilo como «arma de destrucción masiva» por lo que está provocando en Estados Unidos
Amenazó a la maestra de su hija con un arma en plena escuela porque mandó una tarea sobre la bandera del LGBTQ+
Despegó con éxito primer vuelo de la nave espacial Starliner de Boeing con astronautas de la NASA

LEA TAMBIÉN: LA RAZÓN POR LA QUE TRUMP NO HABRÍA APOYADO A MARÍA CORINA PARA LIDERAR UNA TRANSICIÓN, SEGÚN THE WASHINGTON POST

Estas ilustraciones, difundidas por medios internacionales, muestran a Maduro y Flores escuchando atentamente las instrucciones del juez, mientras sus abogados preparan la estrategia de defensa. 

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asisten a su comparecencia en la Corte Federal de Nueva York

La audiencia marcó la primera presentación formal de Maduro ante un tribunal estadounidense tras su captura y traslado a Nueva York. Su esposa, Cilia Flores, también imputada en el caso, estuvo presente y adoptó la misma postura frente a las acusaciones al declararse «inocente». “Soy inocente, completamente inocente”, dijo.  

Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que ambos enfrentan una acusación federal que los vincula con una presunta conspiración de narcoterrorismo, que se habría extendido por más de dos décadas.  

Nicolás Maduro ante un juez federal en Nueva York.

Según los documentos judiciales, el caso sostiene que Maduro y su círculo cercano habrían facilitado el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos mediante acuerdos con organizaciones criminales.  

La defensa, por su parte, rechazó categóricamente estas afirmaciones y calificó el proceso como “políticamente motivado”, mientras que Maduro se catalogó «prisionero de guerra». 

El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, señaló que su defendido no está solicitando libertad bajo fianza por ahora, aunque no descartó hacerlo más adelante.

También dejó abierta la posibilidad de presentar nuevas mociones relacionadas con la condición de Maduro como supuesto jefe de un Estado soberano. Además, afirmó que persisten dudas sobre la legalidad de la operación militar que derivó en su detención.

En concreto, Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asisten a su comparecencia en la Corte Federal de Nueva York

En tanto, el juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York. 

Cilia Flores ante un juez federal en Nueva York.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Detienen a un hombre que intentó ingresar con un martillo a la casa del vicepresidente de EEUU JD Vance
EEUU
Hematomas debajo del ojo y una venda en la frente, abogado de Cilia Flores denunció «lesiones importantes»
EEUU
Fiscal argentino pide activar extradición de Maduro
Mundo