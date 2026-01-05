Publican primeros bocetos de la aparición de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte Federal de Nueva York

Nicolás Maduro compareció este lunes, 5 de enero, ante la Justicia federal de Manhattan, en Nueva York (EEUU), donde se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas que enfrenta en Estados Unidos.

Como es habitual en este tipo de procedimientos, no se permitió el ingreso de cámaras ni grabadoras de video a la sala, por lo que los únicos registros visuales disponibles de Maduro y su esposa, Cilia Flores, provienen de los bocetos elaborados por artistas judiciales.

Estas ilustraciones, difundidas por medios internacionales, muestran a Maduro y Flores escuchando atentamente las instrucciones del juez, mientras sus abogados preparan la estrategia de defensa.

La audiencia marcó la primera presentación formal de Maduro ante un tribunal estadounidense tras su captura y traslado a Nueva York. Su esposa, Cilia Flores, también imputada en el caso, estuvo presente y adoptó la misma postura frente a las acusaciones al declararse «inocente». “Soy inocente, completamente inocente”, dijo.

Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que ambos enfrentan una acusación federal que los vincula con una presunta conspiración de narcoterrorismo, que se habría extendido por más de dos décadas.

Según los documentos judiciales, el caso sostiene que Maduro y su círculo cercano habrían facilitado el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos mediante acuerdos con organizaciones criminales.

La defensa, por su parte, rechazó categóricamente estas afirmaciones y calificó el proceso como “políticamente motivado”, mientras que Maduro se catalogó «prisionero de guerra».

El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, señaló que su defendido no está solicitando libertad bajo fianza por ahora, aunque no descartó hacerlo más adelante.

También dejó abierta la posibilidad de presentar nuevas mociones relacionadas con la condición de Maduro como supuesto jefe de un Estado soberano. Además, afirmó que persisten dudas sobre la legalidad de la operación militar que derivó en su detención.

En concreto, Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

En tanto, el juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.