Secretario de Energía dice que Venezuela envía la mitad de sus exportaciones diarias de petróleo hacia EEUU

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que Venezuela está enviando cerca de la mitad de sus exportaciones diarias de petróleo al mercado estadounidense y afirmó que las refinerías del país norteamericano aún tienen capacidad para absorber mayores volúmenes de crudo en los próximos meses.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Wright señaló que Venezuela exporta actualmente alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, de los cuales aproximadamente el 50 % tiene como destino Estados Unidos.

El funcionario indicó que esta proporción podría aumentar debido a la demanda de las refinerías estadounidenses y cambios registrados en el mercado energético internacional. Además, sostuvo que Irán no está exportando petróleo ni productos derivados.

En este sentido, el secretario de Energía destacó que Estados Unidos incrementó su participación en el mercado petrolero mundial, para así compensar la reducción de suministros derivada del conflicto en el Oriente Medio.

PRODUCCIÓN PETROLERA EN VENEZUELA

En tanto, la producción de crudo de Venezuela mantuvo su tendencia al alza y creció el 3,79 % en mayo, cuando se ubicó en 1.179.000 millones de barriles diarios, según cifras de un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) difundido este jueves.

El indicador porcentual es similar al registrado en abril, cuando produjo 1.136.000 barriles de petróleo por día (bpd), el 3,74 % más que lo promediado en marzo, que cerró con un registro de 1.095.000 barriles diarios.

En lo que va de año, la producción petrolera de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, aumentó el 27,6 %, desde los 924.000 bpd de enero, cuando Estados Unidos, que mantenía un bloqueo a los buques petroleros, capturó a Nicolás Maduro en Caracas.