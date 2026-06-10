«Se ha convertido en un país feliz, lo creas o no»: Trump habló sobre la relación con Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar este miércoles que Venezuela se ha convertido en un país «feliz».

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario destacó las grandes ganancias económicas que ha tenido EEUU desde el pasado 3 de enero. «Hemos pagado por esa guerra muchas veces y tenemos excelentes relaciones con el pueblo de Venezuela, un gran éxito», dijo.

Asimismo, resaltó la eficiencia de su ejército durante esa madrugada y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. «Fue una guerra de un día, fue realmente para ser exactos 48 minutos de furia y se acabó», comentó.

Ante esto, Trump se pronunció sobre la situación en el país. «Venezuela está teniendo excelente relaciones con la gente, son geniales. Se ha convertido en un país feliz, lo creas o no», afirmó.

Para finalizar, volvió a destacar todos los beneficios que está obteniendo su gobierno tras las relaciones que mantienen con el gobierno de Delcy Rodríguez. «Estamos sacando millones de barriles de petróleo de Venezuela», apuntó.