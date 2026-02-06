Secretario de Energía de EEUU visitará Venezuela «próximamente» y se reunirá con «todos los líderes»

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reiteró este viernes que tiene previsto realizar un viaje a Venezuela en el marco de los acuerdos que está haciendo la administración de Donald Trump con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Wright señaló que durante su viaje a Venezuela se reunirá con «todos los líderes». Asimismo, señaló que este viaje tiene como objetivo principal comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el país, según reseñó Reuters.

No obstante, el funcionario del gobierno de Trump no especificó cuándo se realizará el viaje.

La Casa Blanca ha declarado que gestionará el sector petrolero de Venezuela indefinidamente tras el arresto de Nicolás Maduro el mes pasado.

El 21 de enero durante una reunión con ejecutivos de empresas petroleras, el Secretario de Energía informó que la producción de crudo de Venezuela podría incrementar un 30% entre el corto y mediano plazo, según indicaron tres personas que asistieron a la reunión.

Cabe recordar que la embajadora estadounidense Laura Dogu llegó este fin de semana a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produce un día después de que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide.