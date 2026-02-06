EEUU

EN VIDEO: EEUU destruyó otra embarcación relacionada con el narcotráfico en el Pacífico, hubo dos muertos

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
embarcación

El Comando Sur de los Estados Unidos anunciaron la destrucción de otra embarcación relacionada con el narcotráfico en el océano Pacífico.

«El 5 de febrero, bajo la dirección del Comandante General Francis L. Donovan del Comando Sur, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas», indicó el organismo a través de una publicación en redes sociales.

En el video se puede ver a la pequeña embarcación surcando las aguas del pacífico hasta que de un momento a otro está envuelta en una gran bola de fuego tras el ataque aéreo.

«La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron durante esta acción», añadió. 

Asimismo, aclaró que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, y ha insistido en que está efectivamente en guerra contra supuestos «narcoterroristas» que operan desde Venezuela y Colombia.

La ofensiva ocurrió tan sólo unas horas después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declarara que «algunos de los principales narcotraficantes de cárteles» en la región «han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a las recientes (y altamente efectivas) acciones cinéticas en el Caribe».

Este último ataque elevó a 128 el número de muertos por los ataques del gobierno de Donald Trump a embarcaciones de drogas.

