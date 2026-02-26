Secretario de Energía de EEUU reveló ‘plan’ de Trump para reducir la criminalidad en Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, defendió la estrategia energética impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación con Venezuela, asegurando que forma parte de un plan más amplio para estabilizar al país tras la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a Fox Business, Wright afirmó que la política energética de la Casa Blanca no solo busca reducir los costos del combustible en Estados Unidos, sino también contribuir a disminuir la criminalidad en Venezuela mediante la reactivación controlada de su industria petrolera.

«El plan creativo del presidente Trump en Venezuela es hacer que el petróleo fluya hacia las refinerías estadounidenses. Lo que en última instancia reduciría los costos del diésel, la gasolina y el combustible para aviones en Estados Unidos y, al mismo tiempo, reduciría la criminalidad en Venezuela», destacó.

Según Wright, “la energía es un foco central” de la agenda del presidente Trump, quien ha promovido un esquema de exportación supervisada de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses.

El funcionario insistió que los ingresos —bajo supervisión estadounidense— serían destinados a la recuperación económica venezolana. “Esto es una victoria para todos”, sentenció.

Energy is a central focus of @POTUS‘ agenda. President Trump’s creative plan in Venezuela is seeing oil flow into U.S. refineries, ultimately lowering costs of diesel, gasoline and jet fuel in the U.S. while reducing criminality in Venezuela. This is a win for everyone. pic.twitter.com/eXTKOdn4Ro — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) February 25, 2026

VENEZUELA – EEUU

Las declaraciones del secretario se producen pocos días después de que Trump anunciara que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en ruta hacia Houston.

Durante un mitin republicano en Georgia, el mandatario calificó el hecho como “fantástico” para las finanzas de Venezuela y destacó que los cargamentos ya se encuentran en tránsito a bordo de buques de gran capacidad.

“Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo… están flotando en este momento hacia Houston”, afirmó ante sus seguidores.

Aunque evitó mencionar directamente a Delcy Rodríguez, ahora encargada de Venezuela, Trump aseguró que “está haciendo un gran trabajo” y subrayó la “muy buena” relación bilateral que, según él, se ha consolidado en los últimos meses.

El mandatario también reiteró que Estados Unidos está “ayudando mucho” a Venezuela, un país que —recordó— posee vastas reservas de petróleo que ahora están siendo canalizadas hacia el mercado estadounidense bajo nuevos acuerdos.

LICENCIAS

El anuncio coincidió con la decisión del Departamento del Tesoro de flexibilizar ciertas restricciones para las petroleras, que operan en Venezuela.

Las nuevas licencias permiten en principio a cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— realizar transacciones con PDVSA y otras entidades públicas. Pero siempre bajo estricta supervisión.

Se señaló, que los contratos deberán regirse por la jurisdicción estadounidense. Además, los pagos a personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se efectuarán únicamente a través de cuentas designadas por el Tesoro.

Wright aseguró que las ventas de petróleo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, fondos que —según dijo— se destinarán a iniciar la reconstrucción del país.

Hasta ahora, explicó, se han comercializado alrededor de 1.000 millones de dólares en crudo. Apuntó, además, que existen acuerdos firmados para vender otros 5.000 millones en los próximos meses, lo que proyecta un flujo anual superior a los 10.000 millones.

Para la administración estadounidense, este esquema representa un mecanismo de estabilización económica y un componente clave del plan para reducir la criminalidad en Venezuela.